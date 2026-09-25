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Pareja es linchada y quemada en Chiapas tras acusación de brujería

Una pareja de origen maya fue linchada y quemada en una comunidad de Ocosingo, Chiapas, tras ser señalada por pobladores de practicar supuesta brujería

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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