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Organizaciones sociales se movilizan en Ecuador por la despenalización del aborto

Representantes de organizaciones sociales de Ecuador se movilizaron este domingo en la capital, Quito, por la despenalización del aborto, así como por la justicia sexual, reproductiva y social.

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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