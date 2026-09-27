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Zonas de Honduras sin luz el 27 de septiembre: consulta la lista
hace 2 min
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Organizaciones sociales se movilizan en Ecuador por la despenalización del aborto
Representantes de organizaciones sociales de Ecuador se movilizaron este domingo en la capital, Quito, por la despenalización del aborto, así como por la justicia sexual, reproductiva y social.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 13:09
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Redacción La Prensa
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