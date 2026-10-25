Courtois vive calvario antes de El Clásico: quiso jugar y terminó fuera por increíble motivo

Thibaut Courtois es baja de última hora en Real Madrid para El Clásico ante Barcelona y se conoce el inesperado motivo de su ausencia.
El portero no quería darse por vencido y mantenía la esperanza de recuperarse a tiempo para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada.
La situación generó incertidumbre durante las últimas horas en Valdebebas, donde el cuerpo técnico todavía mantenía una pequeña esperanza de contar con su guardameta titular si experimentaba una mejoría considerable.
"Vamos a ver cómo avanzan las horas y se va encontrando mejor. Si es así, volará hacia Barcelona", explicaban desde el entorno madridista, dejando abierta la posibilidad de que el belga pudiera incorporarse a la expedición.
El objetivo era agotar todas las opciones antes de tomar una decisión definitiva. Courtois estaba dispuesto a esperar hasta el último momento para intentar recuperarse y viajar a Barcelona, consciente de la importancia del enfrentamiento contra el eterno rival.
La mañana estuvo marcada por la preocupación en el conjunto madridista. Desde Valdebebas describían el estado físico del guardameta con expresiones contundentes.
"Courtois amaneció con fuerte gripe y está reventado", señalaron en el Real Madrid en referencia al arquero belga.
El virus de la gripa afectó considerablemente al internacional belga, complicando sus posibilidades de llegar en condiciones óptimas al compromiso ante los azulgranas.
La ausencia de Courtois supone un contratiempo importante para el Real Madrid, que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes en un encuentro de máxima exigencia.
Courtois no viaja a Barcelona y se une a las bajas de Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo, además de Vinícius Júnior, quien cumple ante el conjunto azulgrana el segundo de sus cuatro partidos de sanción en Liga tras ser expulsado ante el Villarreal por tirar del pelo a Nathan Saliba.
Courtois se rebeló en su momento, intentó viajar con el equipo, pero a última hora fue dado de baja por proceso gripal.
La baja de Courtois añade un nuevo ingrediente a un enfrentamiento cargado de tensión, en el que cada detalle puede resultar determinante.
En ese escenario aparece Andriy Lunin, quien tendrá la oportunidad de defender la portería madridista en el Spotify Camp Nou.
"Tenemos a Lunin, que es muy bueno", aseguran desde la entidad blanca, transmitiendo tranquilidad ante una baja que obliga a modificar los planes iniciales.