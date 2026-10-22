Oposición marcha en Venezuela y apuesta por llevar a Machado a la Presidencia en 2027

Caracas, Venezuela. Miles de personas salieron este jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para exigir elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición democrática con la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado , en la Presidencia. Desde un punto del oeste de Caracas, los manifestantes avanzaron al grito de 'Elecciones ya' y se congregaron en una plaza de la ciudad, acompañados de líderes de varias facciones que integran la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), así como de activistas de derechos humanos y líderes del partido de Machado, Vente Venezuela (VV). "Muy pronto tendremos elecciones presidenciales ya María Corina en la Presidencia", auguró el exdiputado Piero Maroun durante la concentración.

Por su parte, el activista de VV Carlos Fernández reivindicó como una “gesta histórica” ​​el triunfo que la oposición atribuyó a Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, aunque el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados. "A pesar de la persecución, la tortura y el exilio, ustedes fueron testigos de eso: le dimos una pela (derrota aplastante) ese día y llevamos a la Presidencia a Edmundo González", manifestó Fernández. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, anticipó que van a "sacar con votos" a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Maduro en Caracas en enero pasado.

"Vamos a organizarnos porque en 2027 vamos a tener elecciones presidenciales (...). Delcy, haz tus maletas porque en 2027 vas para afuera", aseguró el activista de VV. Este pronunciamiento se produce mientras el chavismo y un sector de la oposición mantienen negociaciones que, luego de tres ciclos de diálogo, no han logrado acuerdos concretos sobre la celebración de elecciones. Sin embargo, la jefa de la oposición en dicho diálogo, la exdiputada Dirorah Figuera, manifestó el miércoles que la "gran demanda" de Venezuela es que se celebren unas presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete.