Lula y Flávio Bolsonaro autorizan el levantamiento recíproco de su secreto bancario

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato Flávio Bolsonaro autorizaron este jueves el levantamiento "recíproco, simultáneo y total" de sus respectivos secretos bancarios, a tres días de la segunda vuelta de los comicios. Las campañas de los candidatos firmaron una carta dirigida al Tribunal Superior Electoral (TSE) con los términos del acuerdo y que tiene una vigencia hasta la medianoche de hoy. Horas después, el TSE respondió a la iniciativa de los candidatos y afirmó que no le correspondía inmiscuirse en el acuerdo. Asimismo, aclaró que no existe impedimento legal para que divulguen sus propios datos como y cuando lo consideren pertinente.

El presidente del Partido de los Trabajadores , Edinho Silva, pidió durante una comparecencia ante los medios de comunicación "agilidad" a la Fiscalía y al tribunal electoral para poner en práctica la medida antes de la segunda vuelta que se celebra este domingo. "Esto muestra la transparencia de Lula", dijo Silva, quien informó del deseo de la campaña de que las informaciones sean diseminadas en una página web pública. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, los portavoces de Lula afirmaron que el líder progresista había aceptado las exigencias que el candidato ultraderechista había colocado para él mismo divulgar sus informaciones bancarias.