El partido de Flávio Bolsonaro buscará apoyo de otras fuerzas de derecha en segunda vuelta

Río de Janeiro, Brasil. El ultraderechista Partido Liberal (PL), la formación liderada por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), iniciará este misma semana negociaciones con otros partidos de derecha y de centroderecha para sumar apoyos a la candidatura del senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las presidenciales. La estrategia fue anunciada este lunes por el presidente nacional del PL, Valdemar Costa Neto, un día después de que el primogénito de Jair Bolsonaro sorprendiera al convertirse en el candidato más votado en la primera vuelta de las Presidenciales. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos y tendrá que definir la Presidencia en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre con el actual mandatario brasileño, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección y fue el segundo más votado, con el 45,16 %.

Costa Neto aseguró que el primer paso será negociar con las fuerzas de derecha y centroderecha que son aliadas naturales del PL y que postularon a otros candidatos para la primera vuelta o se mantuvieron neutrales. Entre tales fuerzas, el presidente de la colectividad mencionó a los partidos Republicanos, Progresistas (PP) y Unión Brasil, tres importantes formaciones de centroderecha que no respaldaron a ningún candidato en primera vuelta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También mencionó a los derechistas Partido Social Democrático (PSD), cuyo candidato presidencial, el exgobernador de Goiás Reinaldo Caidado, fue el quinto más respaldado (2,18 %), y Novo, cuyo aspirante, el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, fue el sexto más votado (0,27 %).

"Tenemos que aproximarnos a Unión Brasil, PP y Republicanos, ya que casi todos ellos (sus miembros) trabajaron para Bolsonaro. Tenemos que negociar con esos partidos para llegar más fuertes a la segunda vuelta", afirmó. Costa Neto dijo no tener dudas de que "todos vendrán con nosotros. La mayoría de sus diputados son de centroderecha. Todos esos partidos vendrán con nosotros". El líder ultraderechista también dijo que el PL buscará el apoyo de los otros candidatos que quedaron por fuera de la segunda votación, entre los que mencionó al psiquiatra y escritor Augusto Cury (2,89 %) y al agitador de ultraderecha Renan Santos (2,24 %), tercero y cuarto más votados, pero cuyos partidos no son fuertes.

Augusto Cury y Renan Santos anunciaron inicialmente que se mantendrán neutros en la segunda vuelta; Caiado decidió junto con los dirigentes del PSD permitir a los miembros de la formación que apoyen a cualquiera de los dos candidatos, y Zema, aunque no declaró apoyo a Bolsonaro, dijo que votará en contra de Lula. El dirigente afirmó que las fuerzas de centroderecha no dudarán en juntarse a un partido como el PL que salió de las urnas como la mayor fuerza tanto en el Senado, en donde controlará la tercera parte, como en la Cámara de Diputados, en donde contará con la cuarta parte. Esas bancadas, aliadas a las de los partidos de centroderecha, pueden garantizarle mayoría en el Congreso a Flávio Bolsonaro en caso de que sea elegido presidente. Igualmente, Costa Neto dijo que, pese a cumplir una condena de 27 años de prisión por golpismo, Jair Bolsonaro tendrá una participación importante en el eventual gobierno de su hijo. "El (ex) presidente Bolsonaro va a participar mucho de esa administración. No tengo ninguna duda de eso. Él no va a ser ministro, pero va a dar su opinión en diversos temas y a tener influencia", afirmó. Flávio Bolsonaro ha dicho reiteradamente que, en caso de asumir la Presidencia, beneficiará con un indulto a su padre.