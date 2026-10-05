Moteles gratis, el triunfo de 'Miss Bache' y otras curiosidades de los comicios paraguayos

Asunción, Paraguay. Los comicios municipales de la víspera en Paraguay dejaron al gobernante Partido Colorado como gran ganador, pero también algunas curiosidades propias de la despreocupada idiosincrasia paraguaya, como el triunfo de un candidato que ofreció acceso gratuito a los moteles de su familia si era reelecto o la victoria de una joven conocida como 'Miss Bache'. Sin dudas, el momento curioso que más resonancia encontró en la prensa local y las redes sociales fue la victoria del oficialista Horacio Fernández, quien demoró apenas horas en cumplir con su promesa más "placentera" de la campaña: abrir sin cobro los cuatro moteles de su familia para celebrar su reelección en la ciudad de Itauguá, del departamento Central. En las redes sociales circularon profusamente las imágenes de personas ingresando sin costo a los establecimientos de la firma 'Pasion Clasp' o 'Broche de Pasión', después de que Fernández ganara la municipalidad con el 53,26% de los votos, por delante del opositor Mauricio Ortiz, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien alcanzó el 43,57 % de los sufragios.

En ese mismo departamento Central, la joven Elenita Villalba, más conocida como 'Miss Bache', consiguió una banca en la Junta Municipal del distrito de Augusto Saldívar. Meses antes de las elecciones, Villalba ganó su sobrenombre al viralizarse en las redes sociales bailando alrededor de los numerosos baches que salpican las vías de los barrios del departamento Central, al ritmo de canciones de Shakira, Michael Jackson o artistas locales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El domingo, Villalba se apareció en su centro de votación con el cabello teñido de verde y no bailó, pero captó 539 sufragios que la catapultaron a la Junta Municipal. "Todavía estoy procesando esto", reaccionó la joven en sus redes sociales, en las que apareció junto a prominentes figuras opositoras como la exsenadora Kattya González o el diputado Raúl Benítez.

Los resultados también dejaron una nota de pesar, después de que el político Cristhian Joel Flores Ayala muriera tras conocer los resultados en la Intendencia de Villa del Rosario, del departamento de San Pedro (norte). De acuerdo con el diario ABC Color, el opositor de 27 años sufrió un infarto en medio de un "cuadro de alteración y nerviosismo" al conocer los resultados de la Junta Municipal, en los que acabó en la cuarta posición, con solo 19 votos.

El peso del voto joven