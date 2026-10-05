Encuestas refuerzan la victoria demócrata en EEUU a menos de un mes de las legislativas

Washington, Estados Unidos. Las encuestas publicadas este lunes refuerzan la victoria demócrata en las elecciones legislativas que Estados Unidos celebra el próximo 3 de noviembre. En los comicios de medio mandato se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Represententes, 35 de los 100 del Senado, cargos locales y estatales por todo el país, gobernadores en 36 estados y la composición de buena parte de los legislativos de 46 estados. La preocupación de los estadounidenses por el coste de la vida y el precio de la gasolina y el descontento con las políticas económicas del presidente Donald Trump están provocando que los sondeos reflejen victorias demócratas en lugares tradicionalmente republicanos.

En el caso de la Cámara de Representantes, el promedio de RealClearPolitics sitúa a los demócratas en 50,6% y a los republicanos en 42,3%: una victoria demócrata de 8,6 puntos, mientras Cook Political Report le daba una ventaja de 15 escaños y augura una Cámara de unos 230 legisladores demócratas. El Senado, a priori más complicado para los demócratas (necesitan arrebatar cuatro escaños a los republicanos y mantener los que ya ocupan en tres estados clave) está también tiñéndose de azul según los sondeos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los demócratas estarían por encima de los republicanos en Texas y Alaska, dos estados "rojos" y tendrían ventaja en Ohio y Iowa, según encuestas del New York Times/Siena University.