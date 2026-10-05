Trump pide un escrutinio el mismo día como en Brasil frente a la "corrupción" en EE UU

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "corrupto" el sistema electoral de Estados Unidos, sin presentar pruebas, y sugirió que los resultados son "amañados" en ciudades o estados demócratas al compararlo con la rapidez del escrutinio en los comicios celebrados este domingo en Brasil.

"125 millones de personas votaron hoy en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados se conocieron poco después del cierre de la votación, el mismo día!", dijo en su red Truth Social la noche del domingo tras la publicación de los resultados de la primera vuelta.

"En Detroit, Filadelfia, California y muchas otras ciudades y estados de EE. UU., los resultados —con cifras mucho menores— a menudo tardan semanas en ser amañados... digo, calculados", añadió.

El presidente estadounidense ha cuestionado en numerosas ocasiones la integridad del proceso electoral estadounidense y ha rechazado la legitimidad de los resultados de las presidenciales de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden, denuncias que precedieron a la toma del Capitolio.