  1. Inicio
  2. · Mundo

Flávio Bolsonaro dice que su victoria en primera vuelta muestra que Brasil quiere cambio

"Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones", afirmó el hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 18:53 -
  • Agencia EFE
Flávio Bolsonaro dice que su victoria en primera vuelta muestra que Brasil quiere cambio

Candidato presidencial Flávio Bolsonaro.

Río de Janeiro, Brasil.- El sanador Flávio Bolsonaro, que venció la primera vuelta de las presidenciales de este domingo pero tendrá que disputar una segunda con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el resultado de las elecciones mostró que "Brasil quiere un cambio".

"Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones", afirmó el hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en Brasilia, en sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados.

¿Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato presidencial que casi gana en primera vuelta en Brasil?

Con el 99,6 % escrutado, el senador opositor obtuvo el 47,11 % de los votos en la primera vuelta y el líder progresista, que aspira a su cuarto mandato no consecutivo, el 45,07 %.


app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias