Flávio Bolsonaro dice que su victoria en primera vuelta muestra que Brasil quiere cambio

Río de Janeiro, Brasil.- El sanador Flávio Bolsonaro, que venció la primera vuelta de las presidenciales de este domingo pero tendrá que disputar una segunda con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el resultado de las elecciones mostró que "Brasil quiere un cambio".

"Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones", afirmó el hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en Brasilia, en sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados.