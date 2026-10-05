EE UU detiene a una mujer por espiar para China y vigilar al hijo del presidente taiwanés

Taipéi. Las autoridades estadounidenses detuvieron el domingo a una mujer residente en California por presuntamente vigilar al hijo del presidente taiwanés, Lai Ching-te, por encargo de funcionarios chinos, en lo que Taipéi calificó de típico caso de “represión transnacional” de Pekín contra los ciudadanos de la isla.

Wanying Zhang, también conocida como ‘Heather’, de 34 años y residente de la ciudad de Irvine, fue arrestada por agentes del FBI en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, en virtud de una denuncia federal que la acusa de actuar como “agente no registrada” de la República Popular China en EE.UU., afirmó Bill Essayli, fiscal federal para California, a través de su cuenta de X.

Según Essayli, Zhang viajó a Seattle en 2025 y, al seguir instrucciones de Pekín, vigiló a un “familiar cercano” de un “alto cargo” del Gobierno taiwanés, y envió a funcionarios chinos fotografías, videos e información sobre matrículas de vehículos.

La detenida coordinó el viaje con un socio y empleó técnicas de espionaje para evitar ser detectada, aseguró el fiscal, quien aclaró que Zhang “nunca notificó” que actuaba en nombre de un Gobierno extranjero, lo que constituye un delito federal.

“Adversarios extranjeros, tomen nota: Estados Unidos ya no es un lugar seguro para llevar a cabo sus operaciones de espionaje (...). Este FBI está cazando amenazas a nuestra seguridad nacional dondequiera que se escondan, y llevándolas ante la justicia”, manifestó el director del FBI, Kash Patel, en su cuenta de X.

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Patel adjuntó además un artículo del New York Post, en el que se señala, al citar la denuncia del FBI, que Zhang habría viajado a Seattle en septiembre del año pasado para vigilar a Lai Ting-yu, hijo del presidente taiwanés y trabajador del gigante de electrónica Philips.

La denuncia recoge mensajes de texto intercambiados entre ella y otros supuestos agentes sobre el seguimiento a Lai, así como imágenes de cámaras de vigilancia que captaron a Zhang sentada en un vehículo con un cómplice que tomó fotos de su casa y de sus familiares cercanos.