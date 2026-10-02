Taiwán se compromete a financiar la modernización sanitaria, aérea y vial de Guatemala

Ciudad de Guatemala. El Gobierno de Taiwán financiará y dará asistencia técnica a Guatemala para la construcción de un hospital oncológico, la modernización de la seguridad en su principal aeropuerto y estudios técnicos destinados a ampliar una ruta clave para las exportaciones, según informaron este viernes autoridades guatemaltecas y taiwanesas. El anuncio de las inversiones y la inspección de los terrenos donde se ejecutarán las obras se concretaron en el marco de la visita oficial del canciller taiwanés, Lin Chia-lung, a Guatemala. Esta visita busca revalidar las relaciones diplomáticas bilaterales que cumplen 92 años, y que mantienen a Guatemala entre los 12 países que conservan vínculos oficiales con Taipéi.

El proyecto sanitario abarca una donación de 35 millones de dólares para la edificación del Hospital Nacional Oncológico Dra. Lucrecia Hernández Mack en el sur de la Ciudad de Guatemala, una obra que rinde homenaje a la primera mujer en dirigir el Ministerio de Salud del país y exlegisladora oficialista que impulsó la Ley de Atención Integral del Cáncer antes de su fallecimiento por esta enfermedad en 2023. El complejo médico incluirá dos edificios de cuatro niveles en 15.000 metros cuadrados, capacidad para cuatro aceleradores lineales y más de 100 puestos simultáneos de quimioterapia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Esta obra representa un pilar fundamental para transformar la atención pública del cáncer en nuestro país, pasando de una atención fragmentada e ineficiente a una respuesta gratuita y centralizada", afirmó el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.