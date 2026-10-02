Problemas con el servicio de agua impactan a 2,7 millones de personas en Cuba

La Habana. En Cuba, 2,7 millones de personas tienen este viernes afectado total o parcialmente el servicio de agua potable, una situación vinculada a los prolongados cortes de electricidad provocados por la crisis energética que sufre el país, según informaron autoridades del sector. Esa cifra representa alrededor del 35% del total de la población cubana que recibe el agua por redes, y las provincias más afectadas son las occidentales La Habana, Artemisa y Matanzas, y las orientales Santiago de Cuba y Holguín. En La Habana, el abastecimiento de agua el pasado septiembre fue "muy complejo" problema que ocasionó dificultades con el suministro a más de 577,000 personas, de acuerdo con declaraciones del director general de la empresa estatal Aguas de La Habana, Yosvany Rubí, a la televisión estatal. Explicó que en La Habana la afectación está en todos los municipios, pero señaló que la situación "más compleja" se reporta en las localidades periféricas de Boyeros y El Cotorro, por averías de equipos de bombeo y la inestabilidad eléctrica.

"Somos el mayor consumidor de energía eléctrica en el país y esto incide directamente en los servicios que prestamos", refirió el directivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además expuso que en sentido general hay una tendencia a la recuperación del servicio a partir de un programa de mejoras con el soporte energético, lo que ha permitido "contar con mayor estabilidad" en el bombeo del agua. Dijo que a la vez se "están recuperando los equipos" que impulsan el agua y se realiza "el mantenimiento a las grandes conductoras, como es el caso de la supresión de fugas (salideros)" del líquido. Esta semana, otro reporte televisivo indicó que en Santiago de Cuba casi 180,000 personas están afectadas por la falta de agua debido a la falta de disponibilidad de ese recurso en las presas a causa de la sequía, así como por déficit de electricidad y roturas de equipos.