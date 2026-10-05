Marco Rubio evita pronunciarse sobre las elecciones brasileñas: "Veremos qué pasa"

Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó este lunes pronunciarse sobre las elecciones presidenciales de Brasil y afirmó que aguardará al resultado de la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.

"Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa", se limitó a responder Rubio al ser preguntado por la prensa antes de emprender un viaje a Europa.

El jefe de la diplomacia estadounidense hizo estas declaraciones un día después de que el candidato opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta por dos puntos de ventaja sobre el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con quien disputará el balotaje.