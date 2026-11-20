San Pedro Sula, Honduras. Más de 3,930 docentes de los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro fueron capacitados en herramientas de salud mental y bienestar emocional mediante el programa “Tres Departamentos, Una SanaMente”, una iniciativa desarrollada por las Direcciones Departamentales de Educación en alianza con Glasswing International. En San Pedro Sula se realizó el evento de cierre del programa, durante el cual se presentaron los resultados del proceso de formación y se entregaron certificados a los docentes que asistieron a la ceremonia. No todos los maestros capacitados estuvieron presentes en la actividad. La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los educadores para identificar situaciones que afectan la salud mental de los estudiantes y brindarles acompañamiento oportuno dentro de los centros educativos. El programa SanaMente también está enfocado en democratizar el acceso a la salud mental, promover los primeros auxilios psicológicos y habilitar espacios de bienestar emocional, como los Rincones de la Calma en hospitales y centros educativos.

Durante las capacitaciones, los maestros recibieron herramientas para el reconocimiento y manejo de las emociones propias y de sus alumnos, el acompañamiento durante procesos de duelo, la identificación de señales de ansiedad y la comprensión de conductas impulsivas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El director departamental de educación de cortés, Rafael Rodríguez, destacó que la salud mental y socioemocional de los docentes y estudiantes es fundamental para alcanzar una educación integral y de calidad. Rodríguez explicó que en Cortés se capacitó a 4,426 docentes, quienes fueron preparados como formadores para replicar los conocimientos entre el resto del personal educativo del departamento.

“Son formadores de formadores, están capacitados ellos para hacer la bajada y poder darlo al resto, porque somos 19,000 docentes en el departamento de Cortés”, manifestó. El funcionario señaló que estas capacitaciones contribuirán a disminuir los conflictos en los centros educativos, mejorar la convivencia escolar y brindar herramientas para manejar el estrés que enfrentan tanto los maestros como los estudiantes. Asimismo, agradeció el acompañamiento de Glasswing International y destacó la importancia de continuar impulsando programas que fortalezcan el bienestar emocional dentro del sistema. Por su parte, la doctora Lesbia Villatoro, representante de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, resaltó la importancia del autocuidado emocional y del trabajo coordinado entre las instituciones de educación, salud y seguridad. La profesional agradeció el desarrollo de la iniciativa y consideró necesario fortalecer las políticas públicas relacionadas con la salud mental, debido a las necesidades de atención que existen en diferentes sectores de la población. Además, planteó la importancia de que San Pedro Sula cuente a mediano plazo con una institución especializada en atención de salud mental y psiquiatría, con capacidad para brindar servicios las 24 horas del día. Villatoro señaló que el cuidado emocional también es fundamental para los trabajadores de la salud, quienes enfrentan jornadas y situaciones de alta exigencia, por lo que disponer de herramientas de autocuidado permite mejorar la atención que ofrecen a la población. En la actividad también participó la doctora Beatriz Cristina Brito, quien explicó el papel de DUX School of Business & Government en el acompañamiento del programa. Brito indicó que, aunque la institución está enfocada en la formación de jóvenes, emprendedores y profesionales en gestión empresarial y gubernamental, también tiene entre sus objetivos contribuir al bienestar de la comunidad.