San Pedro Sula, Honduras. Este sábado 21 de noviembre iniciará la segunda jornada de la Ruta del Huevo en San Pedro Sula, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico para acercar este producto de la canasta básica a las familias hondureñas a un precio de L130 por cartón.

La actividad se desarrollará a través de las unidades móviles de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), que recorrerán diferentes sectores de la ciudad para facilitar a los consumidores el acceso a alimentos de primera necesidad.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Desarrollo Económico, el cartón de 30 unidades tendrá un costo de L130, equivalente a aproximadamente L4.33 por huevo.

En San Pedro Sula, la jornada se realizará en dos puntos. El primero será el parque central, donde las unidades móviles atenderán a los consumidores de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. También se llevará la venta a la colonia Gracias a Dios.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico, bajo la dirección del ministro Eddy Ordóñez, en coordinación con la Dirección de Protección al Consumidor, con el propósito de acercar productos esenciales a precios accesibles.