Cortés, Honduras. La audiencia inicial contra Juana Rodas Cálix y Melisa Manuela Ramos Rodas, madre y hermana, del cabecilla del Cartel del Diablo, se desarrollará de manera virtual este viernes debido a una disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que advirtió sobre posibles riesgos de seguridad durante su traslado a los juzgados de San Pedro Sula. La comparecencia estaba prevista inicialmente para las 9:00 de la mañana; sin embargo, a última hora se notificó que las dos imputadas participarían mediante la plataforma Zoom, confirmó Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Poder Judicial. El funcionario explicó que la decisión respondió a una evaluación de seguridad realizada por las autoridades penitenciarias, responsables de coordinar los traslados de las personas privadas de libertad.

"Es una disposición del Instituto Nacional Penitenciario. Recuerde que ellos tienen la responsabilidad del traslado y cuando ellos tienen alguna información la procesan de tal forma que consideran un alto riesgo y en ese sentido comunicaron a la judicatura", manifestó Barahona.

El portavoz detalló que, antes de comenzar formalmente la audiencia, se realizaban pruebas de conexión para permitir que las acusadas pudieran comunicarse de manera privada con sus abogados defensores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una vez superado ese procedimiento, el juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional daría inicio a la audiencia, en la que el Ministerio Público tendría la oportunidad de presentar los elementos probatorios documentales, periciales y testificales. Posteriormente, la defensa podría contradecir las pruebas y presentar sus argumentos antes de que el juez emitiera una resolución.

Barahona confirmó que ambas mujeres enfrentan cargos por asociación terrorista y forman parte del mismo expediente en el que otros 26 imputados recibieron prisión preventiva la semana anterior.

Amenazas de alias El Diablo

La comparecencia judicial de las dos mujeres ocurre en medio de la tensión generada por las amenazas atribuidas a Esteban Ferrera Rodas, conocido como alias El Diablo, señalado como supuesto cabecilla del Cartel del Diablo y quien permanece prófugo de la justicia. Un día antes de la audiencia se difundió un audio atribuido al sospechoso, en el que cuestionó la captura de su madre y su hermana y aseguró que ambas eran inocentes.

"¿Por qué acusan a mi mamá? Están agarrando a gente inocente. Mi mamá no debe nada. La foto que miran de ella conmigo es una que yo le pedí que nos tomáramos porque no nos vamos a volver a ver", expresó al inicio de la grabación. En el mismo mensaje, el supuesto cabecilla rechazó entregarse a las autoridades y lanzó advertencias sobre posibles enfrentamientos armados. "Suelten a mi mamá y la 'onda' va a estar tranquila. Suelten a mi mamá y mi hermana. Yo no me voy a entregar", manifestó. Además, advirtió que estaba dispuesto a enfrentarse con los agentes que intenten detenerlo. "El día que me hallen nos vamos a matar. Estoy decidido. Ustedes son de carne y hueso igual que mí", expresó al finalizar el audio.

Cinco millones de lempiras por información

Ante las amenazas y la búsqueda del supuesto líder criminal, la Policía Nacional anunció una recompensa de cinco millones de lempiras para quien proporcione información fidedigna que permita localizarlo y capturarlo.

Las autoridades también habilitaron el número telefónico +504 8791-2158 para recibir información que contribuya a su localización.

Masacres en Yorito dejaron 12 muertos

La búsqueda de alias El Diablo se desarrolla después de una jornada violenta en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, donde 12 personas fueron asesinadas en diferentes escenarios. Entre las víctimas se encontraban una regidora municipal, familiares de esta y dos menores de edad. Los ataques conmocionaron a la población y provocaron una respuesta de las autoridades de seguridad.