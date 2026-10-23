Mente Sana se despide de las aulas dejando valiosos aprendizajes

San Pedro Sula, Honduras. Entre dinámicas, reflexiones y muestras de cariño, la tercera edición de Mente Sana cerró con éxito el jueves en el centro de educación básica Hogar San José, donde estudiantes y docentes despidieron con gratitud una iniciativa que les permitió aprender, compartir experiencias y conversar acerca de la importancia de cuidar su salud mental. La cuarta y última visita estuvo a cargo del máster Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), y la psicóloga clínica Claudia Avilés, quienes abordaron la adicción a pantallas y redes sociales. A través de la lectura del cuarto fascículo y diferentes actividades participativas, los especialistas explicaron cómo el uso excesivo de dispositivos electrónicos puede afectar su salud física y emocional, así como el rendimiento académico.

También conversaron sobre los riesgos que existen en las redes sociales y compartieron recomendaciones para desarrollar hábitos digitales más saludables. A las dinámicas se sumaron periodistas de LA PRENSA y representantes de Fundación Diunsa, Camas Royal Excell y Supermercados Colonial, patrocinadores de esta edición, quienes compartieron con los niños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para Keren Martínez, representante de Mercadeo de Supermercados Colonial, acompañar las jornadas de Mente Sana ha sido gratificante, no solo por la oportunidad de compartir mensajes sobre el cuidado de la salud mental, sino también por los momentos de alegría que llevaron a los niños con la participación de Guacatín, la mascota del supermercado.

Además, reconoció la enorme labor que existe detrás de una iniciativa como esta, por lo que felicitó a Diario LA PRENSA e invitó a otras empresas a sumarse para que Mente Sana pueda llegar a más centros educativos. Mientras que Deissy Miranda, directora del CEB Hogar San José, agradeció que su centro educativo formara parte de esta tercera edición. A su criterio, “las actividades dejaron herramientas valiosas para los estudiantes, docentes y padres de familia, al permitirles comprender mejor situaciones relacionadas con la ansiedad, la depresión y el uso excesivo de la tecnología”, temas que considera fundamentales para la formación integral de los niños.

El encuentro también contó con la participación de la subdirectora de Programas y Proyectos de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, Carolina Costa, quien reconoció el trabajo desarrollado por Diario LA PRENSA junto a sus aliados. Asimismo, animó a más empresas socialmente responsables a sumarse a próximas ediciones para extender el alcance de la iniciativa a otros centros educativos del departamento. Las muestras de cariño y agradecimiento también estuvieron presentes. Al finalizar la jornada, Ángel Abdiel Dormes, estudiante de sexto grado, entregó un detalle preparado para el equipo de Mente Sana como muestra de su aprecio.

“Me encantó leer los fascículos, hablar de ellos con mi mamá y compartirlos con mis compañeros de fútbol”, expresó el pequeño, quien contó que los temas abordados les ayudaron a reflexionar sobre sus acciones cotidianas y comprender la importancia de cuidar su salud mental. Las actividades de la tercera edición comenzaron el 5 de septiembre, cuando cerca de cien maestros fueron capacitados sobre los cuatro temas de este año. Posteriormente, el 21 de septiembre comenzaron las visitas semanales a los centros educativos Lila Luz de Maradiaga, Dionisio de Herrera, Hogar San José y Soledad Fernández.

Durante cuatro semanas, niños y adolescentes participaron en jornadas de aprendizaje sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la depresión, la ansiedad y la adicción a pantallas y redes sociales. Cada tema fue impartido por profesionales de la psicología y estuvo acompañado de un fascículo educativo gratuito, con historias cercanas a la realidad nacional, dinámicas y ejercicios prácticos para facilitar su comprensión. Este año, además, Mente Sana dio un paso importante al llevar esas conversaciones a los hogares, mediante las escuelas para padres en los cuatro centros.