¡Atrapados!: descargue el fascículo de Mente Sana sobre adicción a pantallas y redes sociales

San Pedro Sula, Honduras. ¿Qué pasa cuando el celular comienza a desplazar los momentos en familia? En el cuarto fascículo de Mente Sana, el proyecto de La Prensa dedicado a promover la salud mental de niños y jóvenes, conocerá la historia de Darwin, su esposa Diana y sus dos hijos, Gabriel y Estela.

Lo que comenzó como una familia unida, con momentos compartidos y actividades juntos, cambió cuando el uso excesivo de los dispositivos digitales empezó a afectar la convivencia, el comportamiento y el rendimiento escolar de los adolescentes.

A través de esta historia descubrirá las señales de alerta de la adicción a las pantallas y redes sociales, cómo reconocer sus efectos en los hijos y por qué el acompañamiento familiar y la atención profesional son importantes para recuperar el bienestar.