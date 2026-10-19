¡Atrapados!: descargue el fascículo de Mente Sana sobre adicción a pantallas y redes sociales

San Pedro Sula, Honduras. ¿Qué pasa cuando el celular comienza a desplazar los momentos en familia? En el cuarto fascículo de Mente Sana, el proyecto de La Prensa dedicado a promover la salud mental de niños y jóvenes, conocerá la historia de Darwin, su esposa Diana y sus dos hijos, Gabriel y Estela.
Lo que comenzó como una familia unida, con momentos compartidos y actividades juntos, cambió cuando el uso excesivo de los dispositivos digitales empezó a afectar la convivencia, el comportamiento y el rendimiento escolar de los adolescentes.
A través de esta historia descubrirá las señales de alerta de la adicción a las pantallas y redes sociales, cómo reconocer sus efectos en los hijos y por qué el acompañamiento familiar y la atención profesional son importantes para recuperar el bienestar.
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El proyecto, que cuenta con el aval y acompañamiento del Colegio de Psicólogos de Honduras y la Secretaría de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, ha llegado a 20 centros educativos gubernamentales con capacitaciones a docentes y estudiantes, impartidas por psicólogos, desde su inicio en 2024.