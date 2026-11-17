San Pedro Sula, Honduras. Un total de 780 centros educativos de los niveles de básica y media en el departamento de Cortés tienen pendiente presentar la liquidación de fondos propios, por lo que la Dirección Departamental de Educación hizo un llamado a los directores para que cumplan con este procedimiento antes del 30 de noviembre. Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, explicó que se está brindando un espacio a los responsables de las instituciones para que presenten la documentación correspondiente y regularicen su situación en el marco de los procesos de auditoría. Del total de centros educativos que tienen pendiente este trámite, alrededor de 300 corresponden a San Pedro Sula, según estimaciones del funcionario. Rodríguez advirtió que los directores tienen hasta el último día de noviembre para presentar las liquidaciones. De no cumplir con este requisito, se aplicarán los procedimientos administrativos correspondientes a cada caso.

El funcionario también informó que han recibido denuncias contra 10 centros educativos del departamento de Cortés por presuntas irregularidades relacionadas con los gastos de graduación y el cumplimiento del trabajo educativo social. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las quejas figuran cobros considerados excesivos a los padres de familia para financiar las ceremonias de graduación. Según Rodríguez, algunas instituciones solicitan pagos bajo el argumento de que los actos se realizarán en hoteles de San Pedro Sula, pero finalmente las actividades terminan desarrollándose en las canchas o auditorios de los propios colegios. El director departamental indicó que también existen denuncias relacionadas con irregularidades en el desarrollo del trabajo educativo social, por lo que las autoridades están dando seguimiento a estos casos.

Rodríguez aclaró que la liquidación de fondos propios y el trabajo educativo social son procesos diferentes. Este último debe estar finalizado el viernes 20 de noviembre, mientras que la liquidación de fondos propios tiene como fecha límite el 30 de noviembre. ​​​​​En cuanto al rendimiento académico, las asignaturas de Matemáticas, Química, Estadística y Física Elemental concentran los mayores índices de reprobación entre los estudiantes de Cortés. Rodríguez adelantó que las autoridades esperan cerrar el período académico con un índice de reprobación que rondaría el 1.24%. Sin embargo, aclaró que todavía no cuentan con las cifras definitivas, debido a que el proceso de evaluación concluirá el viernes. Después de esa fecha tendrán los resultados consolidados del departamento.

Cortés registra 3,981 estudiantes que abandonaron las aulas

En materia de permanencia escolar, las estadísticas de la Dirección Departamental de Educación reflejan que Cortés registra 319,979 estudiantes matriculados durante 2026, frente a los 315,819 contabilizados al cierre de 2025. El incremento es de 4,160 alumnos, equivalente al 1.32%, de acuerdo con el informe elaborado por la Unidad de Planificación y Evaluación de la Dirección Departamental de Educación, con datos al 31 de octubre.

Sin embargo, el documento también contabiliza 3,981 estudiantes que abandonaron sus estudios hasta esa fecha, con una tasa de deserción del 1.24%. En 2025 se registraron 7,316 casos, equivalentes al 2.26%. Uno de los datos que destaca es el comportamiento de séptimo grado, que concentra 775 estudiantes desertores, equivalentes al 19.5% del total departamental. En 2025, este mismo grado reportó 1,318 casos.

Del total de estudiantes que abandonaron sus estudios durante 2026, el 54.9% son hombres. Sobre las oportunidades para los estudiantes que no logren aprobar sus asignaturas, Rodríguez explicó que se mantiene vigente una sola recuperación académica.

El funcionario señaló que, hasta el momento, no han recibido instrucciones diferentes de las autoridades educativas, por lo que se aplicará una única oportunidad de recuperación tanto en Cortés como en el resto del país. Las autoridades esperan contar con los resultados definitivos del período académico una vez concluya el proceso de evaluación, lo que permitirá conocer el comportamiento de la reprobación y establecer las acciones de seguimiento para los estudiantes que presenten dificultades académicas.