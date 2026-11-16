Una inyección cada seis meses abre nuevas opciones para prevenir el VIH en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Mediante un convenio de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, Honduras prevé incorporar el lenacapavir genérico, un medicamento inyectable de larga duración que se administra cada seis meses y representa una nueva alternativa para prevenir el VIH, que busca facilitar el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP). La incorporación de esta herramienta representa un avance en las estrategias de prevención, especialmente porque permitirá reducir la necesidad de tomar una pastilla diariamente. Sin embargo, su posible llegada ocurre en medio de la preocupación por el aumento de nuevos diagnósticos de VIH en el país. De acuerdo con información difundida por la Fundación Llaves y la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), Honduras figura como el primer país de América Latina previsto para incorporar esta presentación genérica del medicamento. Aunque el anuncio abre una nueva posibilidad para fortalecer la prevención, todavía no se ha confirmado cuántas dosis recibirá el país ni la fecha en que comenzará su aplicación. Por otro lado, los centros de Vigilancia Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH (VICITS) estarán asumiendo un papel muy importante en orientar y dar atención confidencial a quienes accedan a esta alternativa preventiva.

VIH suma 252 nuevos diagnósticos en tres meses

En la semana epidemiológica, la Secretaría de Salud reportó 252 nuevos casos de VIH entre enero y marzo de 2026. De estos, 181 corresponden a hombres y 71 a mujeres. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por estadio clínico, 188 fueron clasificados como VIH asintomático y 64 como infección avanzada en siete regiones del país. Por su parte, Cortés acumula 15,947 diagnósticos desde 1985, de acuerdo con los registros epidemiológicos proporcionados.

Rosa González, fundadora de la Fundación Llaves, manifestó su preocupación por el comportamiento de las nuevas infecciones durante los últimos dos años. Desde su experiencia en la organización, señaló que están observando alrededor de 30 diagnósticos positivos al mes, una estimación que considera motivo de preocupación y que no corresponde al registro oficial de la Secretaría de Salud. “Se ha incrementado la cifra en los últimos dos años. Nunca logramos disminuirla realmente, siempre nos mantuvimos como en una meseta, pero ahora la preocupación es que la cifra está aumentando a más de una persona cada día”, expresó. González consideró que la nueva integración del medicamento representa una oportunidad para ampliar las opciones de prevención, especialmente para las personas que tienen dificultades para mantener un esquema de medicación diaria.

¿Cómo funciona la inyección contra el VIH?

El lenacapavir es un medicamento antirretroviral que actúa sobre la cápside del VIH, una estructura que protege el material genético del virus. En su presentación preventiva se utiliza como profilaxis preexposición o PrEP, una estrategia dirigida a personas que no viven con VIH y que buscan reducir el riesgo de adquirir la infección. Según las guías de salud y programas nacionales (como la reciente incorporación anunciada por la Secretaría de Salud en Honduras), se enfoca en grupos clave como parejas serodiscordantes (donde una persona vive con VIH y la otra no), hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, trabajadores sexuales y personas que mantienen relaciones sexuales sin protección. A diferencia de la PrEP oral, que requiere tomar medicamentos diariamente, el lenacapavir permite mantener la protección mediante una inyección subcutánea cada seis meses, después de completar el esquema inicial correspondiente. El infectólogo Alex Cardona explicó que no se trata de una vacuna, sino de una nueva alternativa farmacológica para prevenir el VIH. El especialista detalló que el esquema contempla una fase inicial de inducción, que combina administración oral e intramuscular, y posteriormente una aplicación cada 24 semanas.

La principal ventaja es que reduce la necesidad de recordar una toma diaria, lo que puede facilitar la continuidad de la prevención. La representante de Fundación Llaves indicó que, según los estudios de prevención citados por las organizaciones promotoras, la eficacia del medicamento se acerca al 100%. También aclaró que esta inyección está destinada a prevenir nuevas infecciones y no constituye un tratamiento para las personas que ya viven con VIH.

Especialista recomienda realizarse pruebas

​​​​​Además de las nuevas alternativas farmacológicas, los especialistas insisten en la importancia de fortalecer la detección temprana. Cardona recomendó que las personas adultas se realicen pruebas de VIH y que quienes mantienen conductas que puedan exponerlas a la infección repitan los exámenes periódicamente. “No está mal que te hagas una prueba de VIH”, expresó el infectólogo, al explicar que conocer oportunamente un diagnóstico permite iniciar el tratamiento correspondiente y reducir las complicaciones asociadas con la infección. El especialista también destacó que la detección temprana facilita el control inmunológico y virológico de los pacientes mediante el tratamiento antirretroviral. González consideró que Honduras necesita fortalecer la educación sexual, el acceso a información y la coordinación entre las familias, el Estado y las organizaciones que trabajan en prevención. La fundadora de Fundación Llaves agregó que la organización brinda acompañamiento emocional a las personas que reciben un diagnóstico positivo, debido al impacto que pueden generar el estigma y la discriminación.

¿Dónde buscar atención en San Pedro Sula?

En San Pedro Sula funcionan Servicios de Atención Integral (SAI) para personas con VIH; se encuentran en el hospital Mario Rivas, el Leonardo Martínez Valenzuela, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el policlínico Miguel Paz Barahona.