Más de mil nuevos casos de VIH se registran cada año en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud , solo en 2025 se reportaron casi más de mil diagnósticos nuevos, una cifra que refleja que la transmisión del virus sigue activa y que las estrategias de prevención aún no logran el impacto esperado.

Honduras continúa enfrentando un panorama preocupante en materia de salud pública, tras confirmarse que cada año se detectan más de mil nuevos casos de VIH en el país.

Esta situación ha generado alarma entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la respuesta al VIH, las cuales advierten que la epidemia sigue afectando de manera desproporcionada a la población joven y económicamente productiva.

Especialistas señalan que el aumento sostenido de casos evidencia la necesidad urgente de fortalecer los programas de educación sexual, prevención, detección temprana y atención integral.

Yohany García, directora del Foro Nacional del Sida, explicó que uno de los avances más importantes logrados recientemente fue la elaboración y aprobación del Plan Estratégico Nacional de SIDA (PENCIDA), un instrumento que comenzó a desarrollarse durante el gobierno anterior en 2025.

“Este plan es una herramienta clave que nos permite fortalecer la respuesta al VIH, tanto desde el enfoque de atención para las personas que viven con el virus como desde todo lo que significa la prevención”, manifestó.

García destacó que, si bien el PENCIDA ya fue aprobado, el mayor reto ahora es garantizar su puesta en marcha efectiva. “Lo que queremos es que no se quede en un simple documento.

Para que esto funcione se necesita voluntad política y, sobre todo, una asignación presupuestaria específica que permita su implementación real en todo el país”, subrayó.

En ese sentido, la directora del Foro Nacional del Sida indicó que una de las principales peticiones de la sociedad civil al nuevo gobierno que asumirá funciones en 2026 es que priorice la respuesta al VIH dentro de su agenda de salud.

“Lo que estamos pidiendo es que la respuesta al VIH se traduzca en acciones concretas, como la creación de una partida presupuestaria que garantice la funcionalidad e implementación del Plan Estratégico Nacional”, afirmó.

Según García, el PENCIDA contempla aspectos básicos y fundamentales para frenar el aumento de nuevos casos, entre ellos el fortalecimiento de los servicios de atención integral para las personas con VIH en los diferentes centros asistenciales del país, la ampliación de los programas de prevención y educación sexual, así como la eliminación del estigma y la discriminación que aún enfrentan muchos pacientes.

“Uno de los grandes obstáculos sigue siendo el estigma y la discriminación. Muchas personas no se realizan la prueba por miedo a ser señaladas o rechazadas, lo que provoca diagnósticos tardíos y mayores riesgos de transmisión. Por eso, el plan también incluye estrategias para sensibilizar a la población y capacitar al personal de salud”, explicó.

En cuanto al perfil de los nuevos casos, García detalló que las estadísticas oficiales revelan que la mayoría de los diagnósticos recientes se concentran en personas jóvenes, en rangos de edad entre 19 y 39 años.

“Estamos hablando de población sexualmente activa y económicamente productiva, lo que nos debe llamar mucho la atención y movernos a la acción inmediata”, señaló.

La directora del Foro Nacional del Sida añadió que esta tendencia demuestra la urgencia de reforzar las campañas de prevención, especialmente entre jóvenes y adultos jóvenes, promoviendo el uso del preservativo, el acceso a pruebas rápidas y confidenciales, y la educación sexual integral.

“No solo hablamos de prevención, sino también de garantizar una atención digna y de calidad para quienes ya viven con VIH”, puntualizó. Asimismo, García insistió en que la implementación del PENCIDA debe realizarse a nivel nacional y no de manera aislada en algunas regiones.

“Estamos hablando de acciones a nivel nacional, con una respuesta integral en todo el país. Solo así podremos frenar el aumento de nuevos casos y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH”, afirmó.