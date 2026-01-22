¿Cuántos bebés nacieron en el IHSS durante 2025 en San Pedro Sula?

San Pedro Sula, Honduras.

Estas cifras reflejan no solo la demanda constante de atención médica especializada, sino también la confianza que la población deposita en los servicios del hospital.

El Hospital Regional del Norte (HRN) de San Pedro Sula registró durante 2025 una actividad récord en su área de maternidad, con un total de 4,709 recién nacidos atendidos, consolidándose como uno de los principales centros de salud materno-infantil del país.

Durante el año, se realizaron 4,667 partos, de los cuales 2,715 correspondieron a partos normales y 1,952 fueron cesáreas, evidenciando la capacidad del IHSS para atender con calidad y seguridad distintos tipos de partos.

Además, se registraron 42 partos gemelares, lo que incrementó el número total de nacimientos atendidos y subraya la importancia de contar con recursos humanos y tecnológicos adecuados para situaciones de alta complejidad.

El HRN ofrece un amplio abanico de servicios especializados en el área materno-infantil, incluyendo atención prenatal, control de embarazos de alto riesgo, cuidados intensivos neonatales, planificación familiar y programas de educación para madres.

Esto permite no solo reducir los riesgos durante el parto, sino también garantizar un seguimiento integral del desarrollo infantil en los primeros meses de vida.

El éxito en la atención de más de 4,700 nacimientos en un año se debe al compromiso del personal médico, de enfermería y de apoyo, quienes laboran de manera continua, con protocolos estrictos de seguridad y calidad, para asegurar el bienestar de madres y bebés.

La infraestructura del hospital, combinada con el profesionalismo de su equipo, permite atender emergencias, partos múltiples y situaciones críticas de manera eficiente, reforzando su papel como referente en la región.