Más de 3,000 estudiantes irán a segunda recuperación académica en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Palacios detalló que esta cifra corresponde únicamente al municipio sampedrano y abarca todos los niveles educativos , incluyendo primer, segundo y tercer ciclo, así como educación media.

Alrededor de 3,000 estudiantes reprobados de distintos centros educativos de San Pedro Sula se someterán a un proceso de segunda recuperación académica, según informó Susibel Palacios, directora municipal de Educación.

“Son más de 3,000 alumnos reprobados, estos son solo de San Pedro Sula. Los directores tienen la responsabilidad de apoyar este proceso para que los estudiantes tengan una nueva oportunidad”, expresó.

La funcionaria explicó que, de no realizar esta segunda recuperación, los estudiantes tendrían que repetir el año escolar. Agregó que el anuncio oficial sobre esta medida se emitió recientemente, por lo que los centros educativos disponen de un plazo para organizar y ejecutar el proceso.

La Secretaría de Educación oficializó, a pocos días del arranque de clases a nivel nacional, la segunda recuperación académica para los estudiantes que reprobaron asignaturas durante el año lectivo 2025.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La medida fue comunicada mediante la circular No. 005-DSE-2026, emitida el 19 de enero de 2026 por el ministro saliente de Educación, Jaime Rodríguez, la cual es de carácter obligatorio para todos los centros educativos, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

Rodríguez justificó la decisión señalando que “el objetivo de esta segunda oportunidad para los estudiantes es el fortalecimiento académico”, con el propósito de brindar mayores posibilidades de promoción escolar.

La implementación de esta segunda recuperación responde a un enfoque de inclusión y recuperación del aprendizaje, tomando en cuenta las dificultades académicas y sociales que enfrentan numerosos estudiantes en el país. Asimismo, busca mantener el compromiso del Estado con el derecho a la educación de la niñez y la juventud hondureña.

Cabe recordar que a inicios de 2024, el entonces ministro de Educación, Daniel Esponda, había informado que el sistema educativo solo contemplaría una recuperación académica. Sin embargo, a comienzos de 2026, la administración saliente modificó ese acuerdo, generando debate en el sector educativo.

Wilson Mejía, director del Instituto José Trinidad Reyes, manifestó que aún no han discutido internamente el tema, ya que el personal docente se encuentra de vacaciones. Informó que será hasta el 2 de febrero cuando se reúnan para definir si implementarán la segunda recuperación.

“Ese tema no lo hemos discutido todavía, nos vamos a reunir el 2 de febrero, después de inaugurar clases lo vamos a analizar con los profesores”, afirmó.

Mejía también cuestionó la base legal de la segunda recuperación, señalando que el acuerdo de evaluación vigente solo contempla una recuperación.

“El acuerdo dice claramente que solo hay una recuperación en el sistema educativo. Ahora viene un oficio diciendo que hay una segunda recuperación, pero un oficio no puede estar por encima de un acuerdo. Hay ciertos problemas legales con la emisión de ese documento”, sostuvo.

A pesar de ello, reconoció que la medida beneficia a los estudiantes y a los padres de familia, aunque advirtió que dependerá de las decisiones de las nuevas autoridades educativas si se mantiene o no este mecanismo.