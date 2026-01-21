  1. Inicio
Seguro Social contrata 70 médicos especialistas ante aumento de atenciones

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reforzó su red de atención médica, con la contratación de 70 especialistas, pero aún no son suficientes por la demanda

Ante la demanda en el hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el déficit de personal, las autoridades contrataron médicos especialistas.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

En el transcurso de 2025, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) incorporó a 70 médicos especialistas con el propósito de ampliar y mejorar la atención a los afiliados, en un contexto marcado por el aumento de la demanda de servicios de salud.

De acuerdo con información oficial, las contrataciones incluyeron especialistas en gastroenterología, endocrinología, neurología, cardiología y medicina vascular, áreas consideradas prioritarias dentro del sistema de salud del Seguro Social.

Pese a estos refuerzos, las autoridades del IHSS reconocieron que persiste una carencia de médicos especialistas, particularmente en consultas externas, debido a la demanda. Así lo confirmó Samuel Zelaya, comisionado de la Junta Interventora del instituto, quien señaló que, aunque las áreas de emergencia se mantienen cubiertas, otras especialidades continúan con déficit de personal.

“Hay especialidades que tienen muy pocos profesionales en el campo. Nosotros tenemos cubiertas las áreas de emergencia, pero no la consulta externa de los pacientes”, explicó Zelaya

Las nuevas incorporaciones se distribuyeron en los principales centros asistenciales del país: 35 especialistas asignados a Tegucigalpa, 26 a San Pedro Sula y 11 a Santa Rosa de Copán, con el objetivo de mejorar la cobertura y reducir los tiempos de espera.

El comisionado indicó que para cubrir de manera adecuada de médicos especialistas a nivel nacional, el IHSS requiere un presupuesto estimado de 4.4 millones de lempiras mensuales, destinado exclusivamente a la contratación de personal médico.

Las autoridades reiteraron que, aunque las recientes incorporaciones representan un avance, aún es necesario continuar fortaleciendo el recurso humano del Seguro Social para responder a la creciente demanda de servicios de salud de los derechohabientes.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

