Seguro Social contrata 70 médicos especialistas ante aumento de atenciones

Tegucigalpa, Honduras

En el transcurso de 2025, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) incorporó a 70 médicos especialistas con el propósito de ampliar y mejorar la atención a los afiliados, en un contexto marcado por el aumento de la demanda de servicios de salud. De acuerdo con información oficial, las contrataciones incluyeron especialistas en gastroenterología, endocrinología, neurología, cardiología y medicina vascular, áreas consideradas prioritarias dentro del sistema de salud del Seguro Social.

Pese a estos refuerzos, las autoridades del IHSS reconocieron que persiste una carencia de médicos especialistas, particularmente en consultas externas, debido a la demanda. Así lo confirmó Samuel Zelaya, comisionado de la Junta Interventora del instituto, quien señaló que, aunque las áreas de emergencia se mantienen cubiertas, otras especialidades continúan con déficit de personal. "Hay especialidades que tienen muy pocos profesionales en el campo. Nosotros tenemos cubiertas las áreas de emergencia, pero no la consulta externa de los pacientes", explicó Zelaya Las nuevas incorporaciones se distribuyeron en los principales centros asistenciales del país: 35 especialistas asignados a Tegucigalpa, 26 a San Pedro Sula y 11 a Santa Rosa de Copán, con el objetivo de mejorar la cobertura y reducir los tiempos de espera.