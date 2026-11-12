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Triple alegría en San Pedro Sula: joven madre da a luz a trillizos en el Mario Rivas

Dos niñas y un varón nacieron este día a las 34 semanas en el hospital Mario Catarino Rivas, donde reciben atención especializada de Neonatología

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 14:57 -
  • Eunice Martínez
Triple alegría en San Pedro Sula: joven madre da a luz a trillizos en el Mario Rivas

Una familia celebra por partida triple tras el nacimiento de dos niñas y un varón en el hospital Mario Catarino Rivas. Personal médico junto a los tres pequeños recién nacidos.

 Foto: Cortesía HMCR

San Pedro Sula, Honduras. Una familia hondureña recibió una alegría por partida triple en San Pedro Sula. Una joven madre dio a luz a tres bebés, dos niñas y un varón, en el hospital Mario Rivas, en un nacimiento que se registró a las 34 semanas de gestación.

La madre fue identificada como Josselyn Arely Hernández Corea, de 27 años, originaria de Mezapa, Atlántida, quien recibió acompañamiento del personal médico durante el proceso de parto.

El nacimiento de los trillizos movilizó a los equipos de Labor y Parto y Neonatología, que participaron en la atención de la madre y de los tres recién nacidos quienes se encuentran en optimas condiciones.

Dos niñas y un varón llegan al mundo

Los pequeños nacieron antes de completar las 37 semanas de gestación, por lo que recibieron atención especializada del equipo de Neonatología desde sus primeras horas de vida.

Los profesionales de esta área estuvieron a cargo de brindar los cuidados correspondientes a los recién nacidos, mientras el personal de Labor y Parto acompañó a la madre durante el proceso.

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La atención de los tres bebés requirió el trabajo coordinado de los equipos sanitarios del centro asistencial, como parte de la asistencia que se brinda a las madres y sus hijos durante el nacimiento.

Personal médico acompañó el nacimiento

En la atención participaron los equipos de Neonatología y Labor y Parto, bajo la coordinación de Heidi Fariñas, jefa de Admisión de Neonatología, y Diany Murillo, jefa de Labor y Parto, junto con el resto del personal de salud.

Dos niñas y un varón conforman el grupo de trillizos que nació este día a las 34 semanas de gestación en el Rivas.

Dos niñas y un varón conforman el grupo de trillizos que nació este día a las 34 semanas de gestación en el Rivas.

 (Foto: Cortesía)

Autoridades del centro asistencial destacaron la participación de sus colaboradores en este nacimiento y el trabajo conjunto para proporcionar atención a la madre y a sus tres hijos.

Atención especializada para madre y bebés

El centro hospitalario reiteró su compromiso de brindar atención oportuna, especializada y de calidad a las mujeres durante el embarazo y el parto, así como a los recién nacidos durante sus primeras etapas de vida.

La llegada de los trillizos se convirtió en una noticia especial para la familia, que ahora celebra la incorporación de tres nuevos integrantes; dos niñas y un varón.

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Mientras tanto, los pequeños permanecen bajo la atención del personal especializado de Neonatología, que vela por su cuidado y bienestar desde sus primeras horas de vida.

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Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

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