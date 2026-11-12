Triple alegría en San Pedro Sula: joven madre da a luz a trillizos en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras. Una familia hondureña recibió una alegría por partida triple en San Pedro Sula. Una joven madre dio a luz a tres bebés, dos niñas y un varón, en el hospital Mario Rivas, en un nacimiento que se registró a las 34 semanas de gestación. La madre fue identificada como Josselyn Arely Hernández Corea, de 27 años, originaria de Mezapa, Atlántida, quien recibió acompañamiento del personal médico durante el proceso de parto. El nacimiento de los trillizos movilizó a los equipos de Labor y Parto y Neonatología, que participaron en la atención de la madre y de los tres recién nacidos quienes se encuentran en optimas condiciones.

Dos niñas y un varón llegan al mundo

Los pequeños nacieron antes de completar las 37 semanas de gestación, por lo que recibieron atención especializada del equipo de Neonatología desde sus primeras horas de vida. Los profesionales de esta área estuvieron a cargo de brindar los cuidados correspondientes a los recién nacidos, mientras el personal de Labor y Parto acompañó a la madre durante el proceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La atención de los tres bebés requirió el trabajo coordinado de los equipos sanitarios del centro asistencial, como parte de la asistencia que se brinda a las madres y sus hijos durante el nacimiento.

Personal médico acompañó el nacimiento

En la atención participaron los equipos de Neonatología y Labor y Parto, bajo la coordinación de Heidi Fariñas, jefa de Admisión de Neonatología, y Diany Murillo, jefa de Labor y Parto, junto con el resto del personal de salud.

Autoridades del centro asistencial destacaron la participación de sus colaboradores en este nacimiento y el trabajo conjunto para proporcionar atención a la madre y a sus tres hijos.

Atención especializada para madre y bebés

El centro hospitalario reiteró su compromiso de brindar atención oportuna, especializada y de calidad a las mujeres durante el embarazo y el parto, así como a los recién nacidos durante sus primeras etapas de vida.

La llegada de los trillizos se convirtió en una noticia especial para la familia, que ahora celebra la incorporación de tres nuevos integrantes; dos niñas y un varón.