Intensifican fumigaciones en SPS ante riesgo de repunte del dengue por lluvias

San Pedro Sula, Honduras. Con fumigaciones, aplicación de larvicida y eliminación de criaderos, las autoridades sanitarias intensifican los operativos contra el dengue en San Pedro Sula, ante el riesgo de un incremento de casos durante los meses de noviembre y diciembre, cuando las lluvias favorecen la reproducción del mosquito transmisor. Las intervenciones se concentran actualmente en las comunidades de El Carmen y El Ocotillo, donde la Región Metropolitana de Salud desarrolla jornadas de prevención en coordinación con la Alcaldía Municipal y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud en San Pedro Sula,informó que los operativos ya alcanzan su tercera semana. Durante las dos primeras semanas, las acciones se concentraron principalmente en el sector de El Carmen. Entre las comunidades intervenidas mencionó La Magnolia, colonia Ramos, Santa Cruz del Campo, anexo de El Ocotillo, San Antonio, Buenos Amigos, Valle Verde, San Martín, invasión Jireh, Los Ángeles y Paseo Real del Carmen.

Las jornadas comprenden búsqueda y eliminación de criaderos, aplicación de Bacillus Thuringiensis Israelensis (BTI) y fumigación con máquinas termonebulizadoras y equipos LECO. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El propósito es reducir la presencia del mosquito antes de que las lluvias propicien nuevos focos de reproducción. Pese al fortalecimiento de las acciones preventivas, las cifras epidemiológicas muestran una disminución de los casos acumulados de dengue en comparación con el año anterior. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), durante la Semana Epidemiológica 43 de 2026 se notificaron 21 casos en la Región Metropolitana de San Pedro Sula: 17 sin signos de alarma y cuatro con signos de alarma. No se reportaron casos graves durante esa semana. El acumulado de 2026 llegó a 519 casos, frente a los 764 registrados en el mismo período de 2025, lo que representa una reducción del 32 %.

De los casos acumulados este año, 403 corresponden a dengue sin signos de alarma, 111 a dengue con signos de alarma y cinco a dengue grave. Carlos Rivera, doctor epidemiólogo explicó que la fumigación y la aplicación de BTI cumplen funciones diferentes en el control del mosquito transmisor del dengue.

Detalló que el BTI es un larvicida que se aplica en depósitos de agua y otros espacios donde no es posible vaciar o renovar constantemente el líquido. Su función es actuar contra las larvas del mosquito, mientras que la fumigación está dirigida al zancudo adulto. La aplicación de BTI también se prioriza en lugares donde se acumula agua, como llantas, talleres mecánicos, establecimientos de repuestos usados y recipientes utilizados para almacenar el líquido. Rivera explicó que las máquinas termonebulizadoras se utilizan principalmente para las intervenciones dentro de las viviendas, mientras que los equipos LECO, instalados en vehículos, permiten dispersar el insecticida y abarcar áreas más amplias.

Fumigaciones llegarán a otros sectores durante noviembre

La planificación de la Región Metropolitana de Salud contempla nuevas intervenciones en diferentes sectores de San Pedro Sula durante las próximas semanas. Villatoro detalló que, a partir de la semana del 9 de noviembre, se desarrollarán jornadas mediante los establecimientos de salud en sectores como Cofradía, Naco, Brisas del Valle, Miguel Paz Barahona, barrio Las Palmas, Rivera Hernández y Armenta.