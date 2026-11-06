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¿Cómo inscribir a su pareja e hijos en el IHSS? Estos son los requisitos

Los derechohabientes deben presentar documentos según su parentesco y estado civil. El trámite incluye un pago de L15 por la impresión del carnet

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 11:57 -
  • Susan López
¿Cómo inscribir a su pareja e hijos en el IHSS? Estos son los requisitos

El trámite para afiliar al esposo y al hijo en el IHSS no tiene ningún costo. Sin embargo, es obligatorio que ellos se presenten en persona para la foto y la entrega del carnet, que tiene un valor simbólico de L15 por cada uno.

 Foto: Cortesía/ LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Los trabajadores afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) pueden inscribir a sus cónyuges, compañeros de hogar e hijos como beneficiarios de los servicios médicos de la institución. Para realizar el trámite deben presentar documentos que acrediten el parentesco y cumplir las condiciones establecidas por el Seguro Social.

La inscripción de los familiares no es solamente un trámite administrativo. La Ley del Seguro Social reconoce el derecho a recibir asistencia médica a los beneficiarios debidamente acreditados, aunque establece límites de edad y condiciones específicas para acceder a los servicios.

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El artículo 36 de la normativa, reformada mediante el Decreto 80-2001, establece que los cónyuges y los hijos de los asegurados hasta los 11 años tienen derecho a recibir asistencia médica, conforme a las disposiciones reglamentarias del IHSS.

La afiliación permite que los afiliados accedan a beneficios médicos. En el caso de la pareja, contempla atención médica y prestaciones de maternidad segun las condiciones del IHSS.

La afiliación permite que los afiliados accedan a beneficios médicos. En el caso de la pareja, contempla atención médica y prestaciones de maternidad segun las condiciones del IHSS.

 (Foto: LA PRENSA)

¿Qué documentos necesitan las parejas?

Para inscribir al esposo, esposa o compañero de hogar, tanto el asegurado directo como la persona que será beneficiaria deben presentarse en las ventanillas de afiliación con su Documento Nacional de Identificación (DNI) original.

Las parejas legalmente casadas deben presentar el acta de matrimonio original, extendida por el Registro Nacional de las Personas (RNP), para acreditar el vínculo.

En el caso de quienes conviven en unión libre, ambos deben figurar como solteros en el RNP y comunicar su situación al funcionario de afiliación. Este les facilitará un formulario de declaración jurada, que deberá ser completado y firmado por los solicitantes en presencia del personal encargado del trámite.

Las parejas legalmente casadas deben presentar el acta de matrimonio original, extendida por el Registro Nacional de las Personas (RNP), para acreditar el vínculo.

En el caso de quienes conviven en unión libre, ambos deben figurar como solteros en el RNP y comunicar su situación al funcionario de afiliación. Este les facilitará un formulario de declaración jurada, que deberá ser completado y firmado por los solicitantes en presencia del personal encargado del trámite.

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Si alguno estuvo casado anteriormente, tendrá que presentar el acta de divorcio correspondiente. Cuando se trate de una persona viuda, deberá entregar el acta de defunción de su anterior cónyuge.

La normativa también contempla condiciones para sustituir a una persona inscrita como beneficiaria. En estos casos, el plazo de 10 meses señalado en la reglamentación histórica debe revisarse conforme a las disposiciones aplicables del IHSS, especialmente cuando se trata del reconocimiento de una nueva compañera de hogar.

¿Cómo inscribir a los hijos?

Para registrar a un hijo como beneficiario, el padre o la madre asegurado directo debe acudir a las oficinas de afiliación con su DNI original y la partida o certificación de nacimiento original del menor. También se solicitan los números telefónicos de ambos padres.

El trámite contempla la presentación del menor para su identificación. Según los requisitos de afiliación divulgados por la institución, cuando el niño tiene más de un año se requiere su presencia para la captura de fotografía.

Para la emisión del carné, la información de trámite facilitada por el IHSS señala un pago de 15 lempiras, cuyo monto y mecanismo de depósito deben confirmarse antes de realizar la operación.

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Un aspecto importante es la edad de cobertura. El artículo 51 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social establece que los hijos de asegurados activos reciben atención médica hasta los 11 años, mientras el padre o la madre conserve su condición de asegurado.

La reglamentación también contempla la continuidad temporal de determinados tratamientos cuando el menor alcanza esa edad, bajo condiciones específicas.

En el caso de hijos mayores de 18 años con discapacidad, los requisitos proporcionados por la institución incluyen el DNI y el carné de discapacidad. Sin embargo, la cobertura médica aplicable a estos beneficiarios debe verificarse directamente con el IHSS, debido a las condiciones especiales de reconocimiento.

Los asegurados deben presentar documentos personales y acreditar el parentesco. La ley también establece condiciones de cobertura y atención en emergencias.

Los asegurados deben presentar documentos personales y acreditar el parentesco. La ley también establece condiciones de cobertura y atención en emergencias.

¿Qué ocurre si hay una emergencia?

La Ley del Seguro Social contempla una disposición importante para los familiares que todavía no han completado su acreditación.

El artículo 36 establece que, si un cónyuge o hijo con derecho a cobertura necesita atención de emergencia y aún no está inscrito, el Seguro Social debe proporcionar los servicios, sujetos a que se formalice la inscripción del beneficiario dentro de las 48 horas siguientes al ingreso.

Esta disposición busca que la falta de acreditación previa no impida automáticamente la asistencia en una situación de emergencia, siempre que se cumplan las condiciones legales.

Por ello, antes de acudir a las oficinas del IHSS, los asegurados deben verificar que sus documentos estén completos, confirmar su situación de cotizaciones y consultar los requisitos particulares cuando se trate de uniones libres, cambios de beneficiarios o hijos con discapacidad.

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Redacción web
Susan López

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