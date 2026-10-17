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Hospital del IHSS en SPS recibe equipos para operar a niños con problemas del corazón

Los insumos serán utilizados en una brigada de cirugía de corazón abierto pediátrica programada del 19 al 24 de octubre, con atención para menores asegurados y no asegurados

Hospital del IHSS en SPS recibe equipos para operar a niños con problemas del corazón

Vehículos transportan el insumo médico rumbo al hospital del IHSS.

San Pedro Sula, Honduras.– El Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, recibió insumos especializados y equipos médicos que serán utilizados en una brigada de cirugía de corazón abierto para niños, prevista del 19 al 24 de octubre.

Los suministros fueron enviados por la organización Gift of Life International, como parte del apoyo al programa de cirugía cardíaca pediátrica que funciona principalmente en el Hospital Regional del Norte.

La jornada busca brindar atención quirúrgica a menores con problemas cardíacos, tanto asegurados como no asegurados, aunque no se precisó cuántos niños serán intervenidos durante la brigada.

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En esta iniciativa también participan HeartGift y el Club Rotario Ulúa, con el respaldo del Gobierno de Honduras, según la información proporcionada por las autoridades.

Para el desarrollo de la jornada se contó además con la participación de dependencias de la Secretaría de Salud (Sesal), entre ellas la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos, la gerencia administrativa y la Oficina Sanitaria Internacional de San Pedro Sula, así como la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Administración Aduanera de Honduras.

La recepción de los equipos representa un apoyo para las intervenciones pediátricas que requieren insumos especializados. Sin embargo, las autoridades no detallaron el tipo ni la cantidad de materiales recibidos, tampoco el costo del equipo o el número de pacientes que esperan atender.

La brigada se desarrollará durante seis días y estará enfocada en menores que necesitan cirugía de corazón abierto, un procedimiento que requiere personal especializado, equipos médicos y condiciones hospitalarias adecuadas.

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Redacción La Prensa
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