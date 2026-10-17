Hospital del IHSS en SPS recibe equipos para operar a niños con problemas del corazón

San Pedro Sula, Honduras.– El Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, recibió insumos especializados y equipos médicos que serán utilizados en una brigada de cirugía de corazón abierto para niños, prevista del 19 al 24 de octubre.

Los suministros fueron enviados por la organización Gift of Life International, como parte del apoyo al programa de cirugía cardíaca pediátrica que funciona principalmente en el Hospital Regional del Norte.

La jornada busca brindar atención quirúrgica a menores con problemas cardíacos, tanto asegurados como no asegurados, aunque no se precisó cuántos niños serán intervenidos durante la brigada.