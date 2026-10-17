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Copeco extiende alerta verde por 48 horas en el Distrito Central y zonas del lago de Yojoa

Una vaguada provocará precipitaciones y chubascos de intensidad débil a moderada en la mayor parte del territorio nacional, los cuales vendrán acompañados de actividad eléctrica

Copeco extiende alerta verde por 48 horas en el Distrito Central y zonas del lago de Yojoa

Copeco exhortó a la comunidad a resguardarse en lugares seguros durante las tormentas eléctricas.

 Diario La Prensa

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) determinó mantener la alerta verde en el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán, así como en las áreas aledañas al lago de Yojoa, debido a las constantes condiciones de humedad y lluvias que continúan afectando estas regiones.

La medida busca prevenir emergencias derivadas de posibles crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

De acuerdo con el informe meteorológico emitido por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), los acumulados de lluvia son generados por una vaguada en superficie. Este fenómeno atmosférico provocará precipitaciones y chubascos de intensidad débil a moderada en la mayor parte del territorio nacional, los cuales vendrán acompañados de actividad eléctrica.

Los especialistas del ente estatal detallaron que "los mayores montos de lluvia e intensidad de tormentas se concentrarán principalmente en las regiones del noroccidente, suroccidente, centro y sur del país". La alerta preventiva tiene una vigencia oficial de 48 horas, la cual comenzó ayer viernes a las 9 p.m.

Ante la persistencia de las precipitaciones, las autoridades de prevención hicieron un llamado urgente a la población para no intentar cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos que presenten un incremento en sus caudales. Asimismo, instaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y atender de inmediato las llamadas de evacuación preventiva emitidas por los cuerpos de socorro.

Entre las medidas recomendadas para mitigar riesgos dentro de los barrios y colonias vulnerables, Copeco sugirió la limpieza constante de tragantes, cunetas y alcantarillas para facilitar el correcto flujo de las aguas lluvias y reducir el impacto de inundaciones repentinas. De igual forma, aconsejaron no permanecer cerca de cauces o fuentes de agua mientras se registren aguaceros fuertes.

Finalmente, el organismo de protección civil exhortó a la comunidad a resguardarse en lugares seguros durante las tormentas eléctricas, evitando permanecer en espacios abiertos, bajo árboles o cerca de estructuras metálicas que puedan colapsar o atraer descargas. Recordaron que, en caso de un riesgo inminente en las viviendas, la prioridad absoluta debe ser evacuar de manera oportuna hacia zonas seguras.

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Redacción La Prensa
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