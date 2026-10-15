“Es algo inédito”: ministro de Copeco alerta por histórica crecida del lago de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa. La crecida del lago de Yojoa ha dejado al menos 14 comunidades afectadas y más de 500 familias perjudicadas, según un recuento preliminar de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). El nivel del lago ha alcanzado registros históricos y el agua se aproxima a la carretera CA-5, una de las principales vías de comunicación del país. La emergencia afecta principalmente a Santa Cruz de Yojoa, en Cortés; Las Vegas, en Santa Bárbara, y San José de Comayagua, en el departamento de Comayagua, donde varias comunidades permanecen incomunicadas por el aumento del caudal. El ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, calificó la situación como un fenómeno inédito para los habitantes de la zona. Durante un recorrido por los sectores afectados, señaló que algunas personas con hasta 40 años de vivir en los alrededores del lago aseguraron no haber presenciado una crecida de esta magnitud. Sánchez explicó a LA PRENSA que las autoridades mantienen acciones de asistencia humanitaria y evaluación de daños, especialmente en las comunidades donde el agua ingresó a las viviendas o impide el acceso a alimentos y otros productos básicos. Como parte de la respuesta, Copeco informó sobre la entrega de ayuda a 300 familias en San José de Comayagua, cuyos habitantes enfrentan dificultades para movilizarse debido a la formación de un caudaloso río que mantiene incomunicados varios sectores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El funcionario indicó que se coordina con las alcaldías, los Comités de Emergencia Municipal (Codem) y otras instituciones gubernamentales para determinar las necesidades de las familias y establecer medidas que permitan reducir el impacto de futuras crecidas. Por otra parte, Sánchez informó que se extendió la alerta verde para los sectores aledaños, debido a la necesidad de monitorear la evolución del caudal y los posibles efectos de las lluvias. El ministro agregó que el lago ha recibido precipitaciones constantes durante el año, una situación que atribuyó, entre otros factores, a las condiciones climáticas de la zona. Según explicó, los expertos que vigilan el comportamiento del embalse han advertido que el nivel alcanzó su máximo histórico. La ocupación de terrenos cercanos al lago también figura entre los factores que preocupan a las autoridades. Sánchez señaló que existen delimitaciones de áreas donde no se debería construir, pero algunas personas han levantado viviendas en esos sectores.

Recuperación podría tardar meses

Uno de los principales problemas es que el agua acumulada en los terrenos aledaños al lago no descenderá rápidamente, incluso si las lluvias disminuyen.

Alberto López, meteorólogo de Copeco, explicó que las características del suelo dificultan la infiltración, por lo que la evaporación, favorecida por la radiación solar y el viento, será determinante para reducir los niveles de agua.

El especialista advirtió que la recuperación de las zonas inundadas podría prolongarse durante varios meses, mientras las precipitaciones continúen en la región. Las autoridades también mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del lago.

Cuando el lago recupera su caudal, estas propiedades quedan expuestas a las inundaciones, lo que aumenta la vulnerabilidad de las familias.

En tanto, un análisis satelital divulgado por la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, mediante el equipo de voluntarios de ForeSIG, identificó un aumento reciente de la superficie del lago clasificada como agua. El estudio reportó una superficie media histórica de 7,624.22 hectáreas y una extensión aproximada de 8,606 hectáreas clasificadas como agua en octubre de 2026, lo que representa un incremento de 293.65 hectáreas respecto a la época seca de este año. La investigación también registró un aumento de la superficie construida alrededor del lago, de 92.6 hectáreas en 2020 a 107.1 hectáreas estimadas para 2025. Estos datos plantean desafíos para el ordenamiento territorial y la conservación del ecosistema.

Ante la magnitud de la emergencia, Copeco anunció la conformación de un equipo de seguimiento coordinado por el viceministro Luis Suazo, con participación de distintas instituciones, entre ellas la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y otras entidades. El objetivo es evaluar las condiciones de infraestructura, identificar posibles obras de mitigación y establecer medidas que reduzcan los daños si se registra otra crecida de esta magnitud.