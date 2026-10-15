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Honduras revisa su primer plan estratégico contra el ciberdelito con apoyo de la Unión Europea

Honduras revisa un plan contra el ciberdelito con apoyo de la Unión Eurepea para reforzar la seguridad digital y la protección de los ciudadanos

Honduras revisa su primer plan estratégico contra el ciberdelito con apoyo de la Unión Europea

Representantes del Plan Nacional Estratégico Interinstitucional para la Lucha contra el Ciberdelito.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Nasry Asfura avanza en la revisión final de su primer Plan Nacional Estratégico Interinstitucional para la Lucha contra el Ciberdelito, una iniciativa que cuenta con asistencia técnica de la Unión Europea (UE) y busca fortalecer la protección de los ciudadanos frente a las amenazas digitales.

Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea en Honduras, informó sobre los avances del plan mediante una publicación en su cuenta de X, en la que destacó el trabajo conjunto con instituciones hondureñas y representantes de organismos especializados.

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Según Fournier, la revisión final del documento se realizó durante la cumbre anual del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El Paccto 2.0), celebrada en Santo Domingo, República Dominicana.

En la reunión participaron el director de Modernización, Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Secretaría de Seguridad, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la magistrada española Blanca Sánchez-Blanco y el administrador de El Paccto 2.0, Mariano Guillén-Oquendo.

El diplomático explicó que la iniciativa es resultado de nueve meses de trabajo técnico con seis instituciones hondureñas, coordinadas por la Cancillería, con el objetivo de establecer una estrategia nacional para enfrentar los delitos cometidos en entornos digitales.

Honduras busca fortalecer la protección contra los delitos digitales

De acuerdo con la información difundida por Fournier, Honduras se convertiría en el primer país de América Central y el tercero de América Latina en contar con un plan nacional estratégico específicamente orientado a combatir el ciberdelito.

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La iniciativa busca reforzar la respuesta institucional ante amenazas como las estafas en línea, la suplantación de identidad, la extorsión y los delitos relacionados con el abuso sexual infantil en entornos digitales.

El embajador señaló que los casos de ciberdelito registrados en el país se cuadruplicaron en cinco años, al pasar de 201 en 2021 a 828 en 2025.

Entre las modalidades mencionadas figuran el falso soporte técnico a través de WhatsApp, el intercambio fraudulento de tarjetas SIM —conocido como SIM swapping— y las estafas relacionadas con ofertas laborales.

El plan contempla medidas contra el abuso sexual infantil en línea

Otro de los componentes de la estrategia está dirigido a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos digitales.

Según el planteamiento divulgado por la delegación europea, el plan propone tipificar el grooming como delito autónomo, además de establecer sanciones relacionadas con material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial, incluidos los deepfakes, y con su consumo por streaming.

La propuesta también contempla incorporar medidas de prevención en los centros educativos para reducir la exposición de menores a este tipo de delitos.

En materia de atención a las víctimas, se prevé habilitar canales de denuncia accesibles y confidenciales, brindar asistencia jurídica y psicológica, agilizar la retirada de contenidos ilícitos y establecer un protocolo de primera respuesta en las oficinas de atención ciudadana (ODAC).

Cooperación internacional y protección de datos

La estrategia también busca mejorar las capacidades de la Policía y del sistema de justicia para investigar los delitos digitales.

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Entre las medidas previstas figuran el fortalecimiento de la formación especializada, el desarrollo de laboratorios forenses con estándares internacionales y la mejora de los procedimientos para obtener pruebas digitales que puedan utilizarse ante los tribunales.

Asimismo, el plan contempla establecer un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para facilitar la cooperación internacional en casos urgentes.

En el ámbito de la protección de los derechos ciudadanos, la propuesta establece que las medidas que afecten derechos fundamentales requerirán control judicial previo. También impulsa la aprobación de una Ley de Protección de Datos Personales.

La iniciativa cuenta con el respaldo de El Paccto 2.0 y prevé conectar a Honduras con Europol, CiberRed y otras redes especializadas en la lucha contra el ciberdelito.

Fournier destacó que la Unión Europea busca mantener una cooperación de largo plazo con Honduras para contribuir a mejorar la seguridad y la calidad de vida de la población.

El avance del documento hacia su revisión final representa un paso en la elaboración de una estrategia nacional para enfrentar los delitos digitales. Sin embargo, la información divulgada no precisa la fecha de aprobación definitiva ni el calendario previsto para su implementación.

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Redacción La Prensa
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