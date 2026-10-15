Honduras revisa su primer plan estratégico contra el ciberdelito con apoyo de la Unión Europea

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Nasry Asfura avanza en la revisión final de su primer Plan Nacional Estratégico Interinstitucional para la Lucha contra el Ciberdelito, una iniciativa que cuenta con asistencia técnica de la Unión Europea (UE) y busca fortalecer la protección de los ciudadanos frente a las amenazas digitales. Gonzalo Fournier, embajador de la Unión Europea en Honduras, informó sobre los avances del plan mediante una publicación en su cuenta de X, en la que destacó el trabajo conjunto con instituciones hondureñas y representantes de organismos especializados.

Según Fournier, la revisión final del documento se realizó durante la cumbre anual del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El Paccto 2.0), celebrada en Santo Domingo, República Dominicana. En la reunión participaron el director de Modernización, Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Secretaría de Seguridad, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, la magistrada española Blanca Sánchez-Blanco y el administrador de El Paccto 2.0, Mariano Guillén-Oquendo. El diplomático explicó que la iniciativa es resultado de nueve meses de trabajo técnico con seis instituciones hondureñas, coordinadas por la Cancillería, con el objetivo de establecer una estrategia nacional para enfrentar los delitos cometidos en entornos digitales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Honduras busca fortalecer la protección contra los delitos digitales

De acuerdo con la información difundida por Fournier, Honduras se convertiría en el primer país de América Central y el tercero de América Latina en contar con un plan nacional estratégico específicamente orientado a combatir el ciberdelito.

La iniciativa busca reforzar la respuesta institucional ante amenazas como las estafas en línea, la suplantación de identidad, la extorsión y los delitos relacionados con el abuso sexual infantil en entornos digitales.

Juntos contra el ciberdelito: 1er PLAN NACIONAL ESTRATÉGICO INTERINSTITUCIONAL DE HONDURAS PARA LA LUCHA CONTRA EL CIBERDELITO.Fructífera reunión con el director de Modernización, Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (DMAICE) de la Secretaría de Seguridad y el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en la cumbre anual del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, @ELPACCTO, de la Unión Europea, que concluye hoy en Santo Domingo. En la reunión con la delegación hondureña, junto a la magistrada española Blanca Sánchez-Blanco y el administrador de EL PACCTO 2.0 Mariano Guillén-Oquendo, pasamos a la revisión final del texto del primer Plan Nacional Estratégico Interinstitucional de Honduras para la Lucha contra el Ciberdelito.Se trata de una asistencia técnica de la Unión Europea, un trabajo conjunto, continuado y riguroso de 9 meses con 6 instituciones hondureñas, coordinadas por la Cancillería, en beneficio de los ciudadanos. Honduras se convertirá en el primer país de América Central y solo el tercero de América Latina en contar con un plan nacional estratégico específicamente destinado a proteger a los ciudadanos contra el ciberdelito. BENEFICIOS PARA LOS HONDUREÑOS: 🇪🇺🇭🇳 El ciberdelito en Honduras se ha cuadruplicado en 5 años. El nuevo Plan contra el Ciberdelito fortalecerá la protección de familias, niños y empresas frente a estafas, extorsión y abuso sexual infantil en línea. •Protección frente a estafas cotidianas. El fraude en línea, la suplantación de identidad, el falso soporte de WhatsApp, el SIM swapping y las estafas laborales afectan a cualquiera. Los casos registrados se han multiplicado por cuatro en cinco años, de 201 en 2021 a 828 en 2025.•Más protección para niñas, niños y adolescentes. El plan propone tipificar el grooming como delito autónomo y castigar el material de abuso sexual infantil generado con IA (deepfakes) o consumido por streaming. También prevé incluir la prevención en todas las escuelas.•Mejor atención a las víctimas. Se prevé la creación de canales de denuncia accesibles y confidenciales, asistencia jurídica y psicológica, retirada rápida de contenidos ilícitos y un protocolo de primera respuesta en las oficinas de atención ciudadana (ODAC).•Confianza en lo digital. Pagos electrónicos, comercio en línea y servicios públicos más seguros, lo que impulsa la economía y la transformación digital.•Derechos garantizados. Toda medida que afecte a derechos fundamentales requerirá control judicial previo, y el plan impulsa la Ley de Protección de Datos Personales.LA UNIÓN EUROPEA CON HONDURAS:• El plan cuenta con el apoyo de EL PACCTO 2.0 y conectará a Honduras con @Europol, CiberRed y otras redes especializadas.•Policía y justicia mejor preparadas. Prevé fortalecimiento de la formación en ciberdelito, laboratorios forenses con estándares internacionales y pruebas digitales válidas ante los tribunales.•El delito no tiene fronteras, la respuesta tampoco. Incluye un punto de contacto 24/7 para cooperación internacional urgente.Estamos orgullosos de ofrecerles asistencia técnica a través de #ELPACCTO. Un Internet más seguro para todos. 🔒La Unión Europea seguirá siendo un socio fiable de largo plazo para Honduras, siempre intentando ayudar para mejorar la calidad de vida y la seguridad de los hondureños. Todo de Honduras nos interesa y nada de Honduras nos es ajeno. Juntos, somos mejores.#EUDiplomacy — Embajador de la UE en Honduras (@EUambHN) October 15, 2026

El embajador señaló que los casos de ciberdelito registrados en el país se cuadruplicaron en cinco años, al pasar de 201 en 2021 a 828 en 2025. Entre las modalidades mencionadas figuran el falso soporte técnico a través de WhatsApp, el intercambio fraudulento de tarjetas SIM —conocido como SIM swapping— y las estafas relacionadas con ofertas laborales.

El plan contempla medidas contra el abuso sexual infantil en línea

Otro de los componentes de la estrategia está dirigido a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos digitales. Según el planteamiento divulgado por la delegación europea, el plan propone tipificar el grooming como delito autónomo, además de establecer sanciones relacionadas con material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial, incluidos los deepfakes, y con su consumo por streaming. La propuesta también contempla incorporar medidas de prevención en los centros educativos para reducir la exposición de menores a este tipo de delitos. En materia de atención a las víctimas, se prevé habilitar canales de denuncia accesibles y confidenciales, brindar asistencia jurídica y psicológica, agilizar la retirada de contenidos ilícitos y establecer un protocolo de primera respuesta en las oficinas de atención ciudadana (ODAC).

Cooperación internacional y protección de datos

La estrategia también busca mejorar las capacidades de la Policía y del sistema de justicia para investigar los delitos digitales.