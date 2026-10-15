El corazón del pequeño Josué Nehemías Cruz ya tiene otra oportunidad

El especialista explicó que esa mejoría podría reflejarse en su crecimiento, en el funcionamiento de sus órganos y, especialmente, en su capacidad de realizar actividades que antes le resultaban difíciles. "Ahora con esta cirugía ya se va a poder mover mejor, no como un niño normal de su edad, pero por lo menos va a poder hacer más cosas en su vida cotidiana que probablemente no podía hacer antes", expresó.