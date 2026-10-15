Nelson Muñoz confiesa su espina con Olimpia: “Tomé una mala decisión”

San Pedro Sula, Honduras.

Asimismo, Muñoz palpitó el duelo ante el conjunto verdolaga y destacó el impacto de compartir vestuario con un histórico del fútbol nacional como Jerry Bengtson , actual máximo artillero en la historia de la Liga Nacional.

A sus 33 años, el zaguero central fue contundente al reflexionar sobre el giro drástico que dio su vida tras incorporarse a las filas de "Los Potros". Sin embargo, no ocultó la espina que guarda en su trayectoria profesional: no haber tenido la oportunidad de sumar minutos con la camiseta del Olimpia.

En la antesala del trascendental cruce de la jornada 10 frente a Marathón, Nelson Muñoz, pilar defensivo del Olancho FC , concedió una entrevista exclusiva a LA PRENSA para repasar los pasajes más significativos de su carrera y analizar la actualidad del balompié hondureño.

Más allá del terreno de juego, el experimentado defensor compartió detalles sobre su faceta personal y preparación académica. Enfocado en su futuro tras el retiro, Muñoz reveló que aprovecha al máximo su tiempo libre: se encuentra a las puertas de culminar una maestría y avanza de forma paralela en sus estudios para obtener el título de director técnico.

Bienvenido a San Pedro Sula. ¿Cómo ha sido el viaje?

El trayecto fue pesado y largo, de unas siete horas, pero estamos felices y contentos de afrontar este nuevo encuentro. Estamos acostumbrados a este tipo de viajes; aunque el cuerpo lo resiente, el equipo llegó en buenas condiciones a San Pedro Sula.

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A Olancho históricamente le sienta bien venir a San Pedro Sula a jugar contra Marathón y Real España...

Sí, hemos hecho buenos partidos aquí contra Marathón, Real España y equipos aledaños como Choloma y Platense. Hemos ganado, empatado y tenido derrotas que nos han servido para seguir aprendiendo.



¿Cómo afrontar este desafío ante un Marathón que es líder y viene con un golpe anímico?

Marathón es un equipo interesante y fuerte en todas sus líneas. Defensivamente es de los clubes que menos goles reciben, y en ataque cuenta con jugadores desequilibrantes y extranjeros de gran nivel como Brian Farioli y el colombiano Moreno, además de las incorporaciones de Argueta y Pérez. Hemos analizado sus falencias para ver por dónde podemos hacer daño.

¿Les incomoda que los equipos históricos como Marathón y Real España lleven siempre el cartel de favoritos cuando juegan de local?​​​​​​

Con justa razón tienen ese cartel por ser clubes históricos y porque la visita hace un viaje largo. No nos sentimos víctimas; tenemos el nivel futbolístico para afrontar el partido y arañar puntos en un estadio pesado como el Olímpico. Al final, dentro del terreno de juego se demuestra quién es el favorito.

¿Cómo ha sido el trabajo con el entrenador Mauro de Giobbi tras la salida de Wilson Molina, y cómo sirvió la fecha FIFA?

Son metodologías de trabajo diferentes. Las tres semanas de parón sirvieron para un reacondicionamiento físico y para captar la idea del profesor Mauro. Aunque en el partido anterior contra Independiente no se dio el resultado, ya se percibe el modelo de juego que él quiere implantar. Es un proceso paulatino, pero debemos asimilarlo de inmediato para sumar puntos y no rezagarnos en la tabla.

¿Qué le falta a Olancho para aspirar a una final y pelear el título a los cuatro grandes, considerando que hay inversión y buenos jugadores?

Tras la vara alta que dejamos al llegar a la final y a la Copa Centroamericana, el equipo no ha vuelto a verse igual. Ha habido buenos directivos, personal administrativo y técnicos capacitados. Aunque hemos estado cerca, como el torneo pasado con Jhon Jairo, donde jugamos muy bien y estuvimos a un paso de la final, nos hemos preguntado qué falta para repetir esa hazaña competitiva.

¿Cree que el cambio constante de entrenadores afecta la falta de un proceso consolidado?

La mayoría de jugadores de Olancho tenemos experiencia y debemos captar rápido la idea del técnico. No creo que el éxito dependa enteramente de cambiar entrenadores, aunque los procesos son importantes. Hemos sido la defensa menos goleada en varios torneos y siempre hay jugadores en el once ideal, pero nos falta dar el paso final, algo que incluso les cuesta a otros equipos consolidados frente a Olimpia y Motagua.

¿Qué se siente y qué aporta compartir camerino con Jerry Bengtson, máximo goleador histórico de la Liga Nacional?

Es algo muy bonito, he tenido compañeros como Mario Martínez que jugaron mundiales. Jerry Bengtson es una persona sana, callada y un gran ejemplo por su trayectoria en la Liga Nacional, la selección nacional y clubes como Saprissa. Es un verdadero honor compartir vestuario con él.

¿Cómo ha sido adaptarse a la vida en Olancho en comparación con ciudades más activas como La Ceiba?

Olancho representa un cambio drástico y algunos compañeros dicen que es aburrida por la falta de opciones de entretenimiento familiar. Sin embargo, a mí me ha venido muy bien: optimizo mi tiempo entre los entrenamientos, el gimnasio y el estudio. Me ha quitado distracciones de ocio y me ha permitido enfocarme en mi trabajo y desarrollo académico.

¿De dónde nace esa gran ambición por estudiar (derecho, maestrías, gestión deportiva, cursos de entrenador) y no depender solo del fútbol?

Proviene del círculo que me rodea y de la madurez mental que se adquiere con los años. La carrera futbolística es corta. Leer, estudiar y analizar ayuda a tomar mejores decisiones tanto dentro de la cancha como en la vida diaria para no afectar el rendimiento. Ya tengo mis licenciaturas en derecho, sigo cursando maestrías, gestión deportiva y terminé los cursos de entrenador para poder dirigir en la Liga Nacional.

¿Cómo es el día a día combinando el rol de abogado y futbolista con sus compañeros?

Mis amigos de la infancia tienen maestrías, lo que motiva a crecer. Es un legado para mis hijos y una forma de contagiar positivamente a colegas para superarse a nivel personal y profesional.

¿Las salidas nocturnas o el consumo de alcohol formaron parte de distracciones en su juventud?

Como cualquier persona, pasé por salidas nocturnas, pero siempre con límites claros. He consumido alcohol de manera muy ocasional para socializar y despejar la mente de la saturación del fútbol, manteniendo el orden y la consciencia de la visibilidad pública de nuestra profesión. Jamás he estado en estado de embriaguez extrema ni involucrado en problemas graves.

¿En qué momento decidió cortar las distracciones y centrarse en su futuro?

Al llegar de La Ceiba, con hijos pequeños y la tranquilidad de Olancho, reflexioné sobre el dinero malgastado en salidas, amistades superficiales y decisiones erróneas que no benefician a la familia. Fijé objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, y los he cumplido. Mis salidas siempre han sido moderadas y económicas; nunca he gastado grandes sumas ni caído en excesos.

Con su trayectoria como defensa central, ¿por qué no se concretó su llegada a un equipo grande?

Tuve la oportunidad y hablé con Osman Madrid para firmar con Olimpia, pero fui a préstamo a la UPN y tomé una mala decisión al pedir mis papeles para irme al Vida. Aunque he recibido sondeos de otros equipos, con la edad y la familia se valora la estabilidad económica y administrativa que ofrece Olancho FC, donde siempre cumplen a cabalidad.

¿Qué mensaje le da a los jóvenes talentos (como Nixon, Jeffrey Ramos, etc.) para evitar perderse en la fama y priorizar lo profesional?

Son grandes jugadores jóvenes, pero muchos se pierden en el camino por falta de apoyo psicológico. Vienen de familias de escasos recursos y la presión social es dura. Les hablo a los jóvenes de mi equipo sobre el valor de tener estabilidad, lo difícil que es conseguir un trabajo común con salario mínimo y la importancia de no dejarse cegar por la edad o las críticas destructivas en redes sociales, como el caso reciente de Cruz en Real España.

¿Qué opina sobre el proceso de la Selección Nacional y las críticas al técnico José Francisco Molina?

Hay que respetar el proceso. La selección que clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010 venía trabajando desde los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 con una columna vertebral consolidada (Dani Turcios, Rambo de León, Amado Guevara, Noel Valladares). No debemos atacar tan severamente a jóvenes menores de 20 años que necesitan tiempo. Estar en la prelista de la selección ya es un mérito que me motiva a seguir trabajando.

Para finalizar, ¿qué mensaje deja a los niños y menores sobre combinar el fútbol y los estudios?

La ciencia y los neuropsicólogos respaldan que el estudio otorga un extra para el desarrollo en el fútbol. Se pueden llevar ambos de la mano con una buena gestión del tiempo. Que ningún entrenador les diga que deben dedicarse a una sola cosa, y que si el sueño del fútbol no se concreta, la formación académica siempre será un respaldo sólido.