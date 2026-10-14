Gobierno pagará L1,100 millones a Covi para evitar peaje en el Canal Seco

Tegucigalpa, Honduras.-

Un total de 42 millones de dólares, alrededor de 1,100 millones de lempiras, se comprometió a pagar el Gobierno del presidente Nasry Asfura, para que la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H) ceda el Canal Seco al Estado. Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría se Infraestructura y Transporte (SIT), precisó que si el Gobierno logra llegar a un acuerdo con Covi-H, se hará cargo del mantenimiento sin que esto implique pago de peaje, sino que puede ser por medio de una asociación o se asumen a través de las cuadrillas de mantenimiento de derecho de vía y de mantenimiento de vías pavimentadas de la SIT.

Recordó que el contrato de concesión con Covi-H incluía cuatro casetas de peaje: tres en la CA-5 Norte y una en Lamaní, Comayagua, en el Canal Seco. La de Lamaní se tenía que colocar desde 2016 para poder hacer el cobro, pero nunca se concretó el proceso. El ministro detalló que como no se entregó la vía en el tiempo estipulado, el Gobierno, bajo administración de la desaparecida Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), tomó la determinación de hacer una indemnización por el Ingreso Mínimo Garantizado (Imag) que establece el contrato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El pago a la empresa Concesionaria Vial de Honduras se hizo en 2021. Señaló que en el 2022, cuando el expresidente Juan Orlando Hernández inauguró el Canal Seco, estaba listo para que solo se pusiera a punto (que esté dentro de los estándares de calidad que exige el contrato) y se procediera a entregar el tramo sin necesidad de colocar una caseta de peaje. El Gobierno asumiría la responsabilidad de pagar el Ingreso Mínimo Garantizado para que Covi-H le diera el mantenimiento, pero entre 2022 y 2025 no hubo desembolsos.

Incompleto

La Unidad de Investigación de El Heraldo Plus reveló que el Gobierno de Hernández inauguró el proyecto sin que cumpliera los estándares, por eso la SIT no ha entregado la carretera y Covi-H no puede instalar la caseta de peaje ni darle mantenimiento a la vía. Para ser entregada, el Estado tiene que hacer otra millonaria inversión. La Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), en respuestas a solicitudes de información pública realizadas por este medio, dijo que en el Canal Seco está pendiente el restablecimiento de los niveles de servicio.

10 millones de dólares al año le debe pagar el Estado a Covi Honduras como Ingreso Mínimo Garantizado (Imag).

El ministro de la SIT recordó que “los contratos hay que respetarlos, para eso existen”. Contó que en este 2026 el presidente se sentó a hablar con Covi Honduras y se comprometió a pagar los cuatros años de indemnización por el Ingreso Mínimo Anual Garantizado. “Pero no vamos a continuar en el 2026 con este trato, tuvieron un acuerdo, hoy estamos a punto de celebrar un acuerdo interno para poder proceder a pagar 42 millones de dólares”, afirmó el funcionario. De acuerdo con Ehrler, desde el Gobierno “no pensamos continuar con la concesión, ni ellos (Covi) tampoco lo están solicitando. Ellos están de acuerdo con nosotros en negociar la rescisión de ese tramo de Lamaní-El Amatillo”.



El peaje de Covi