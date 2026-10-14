Gobierno pagará L1,100 millones a Covi para evitar peaje en el Canal Seco

Un total de 42 millones de dólares, alrededor de <b>1,100 millones de lempiras</b>, se comprometió a pagar el Gobierno del presidente Nasry Asfura, para que la<b> Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H) </b>ceda el Canal Seco al Estado.Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría se Infraestructura y Transporte (SIT), precisó que si el Gobierno logra llegar a un acuerdo con Covi-H, se hará cargo del mantenimiento sin que esto implique <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/peaje-canal-seco-tarifas-vehiculos-pesados-aumento-trancazo-PC32306393" target="_blank">pago de peaje</a>, sino que puede ser por medio de una asociación o se asumen a través de las cuadrillas de mantenimiento de derecho de vía y de mantenimiento de vías pavimentadas de la SIT.