Canal Seco pasaría a Covi-H con peajes de hasta L574 para vehículos pesados

Tegucigalpa, Honduras. Si el Gobierno no llega a un acuerdo con la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H) para asumir el mantenimiento del Canal Seco, quienes circulen por esta carretera tendrán que pagar un peaje más alto que el que se cobra actualmente en las casetas de la CA-5 Norte. Por ahora, transitar por el Canal Seco es gratuito, debido a que el Estado aún no ha entregado la vía a la concesionaria, lo que implica que el Gobierno debe pagar una cuota por incumplimiento de contrato.

Sin embargo, una vez que se haga efectivo el traspaso de la carretera a Covi-H, el peaje podría alcanzar los 574 lempiras para los vehículos de seis ejes, una tarifa que supera en 305 lempiras la que se cobra actualmente en las casetas de la CA-5 Norte.

El Canal Seco es una carretera de 100.49 kilómetros, con cuatro carriles, que conecta Goascorán, Valle, con la Villa de San Antonio, Comayagua. Esta vía enlaza la CA-5 Norte con el Pacífico hondureño. La carretera permite acortar la distancia hacia El Amatillo, en la frontera con El Salvador, y hacia Nicaragua, sin necesidad de pasar por Tegucigalpa. Además, los conductores pueden evitar el pago del peaje en la caseta de Zambrano, Distrito Central. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tarifas de peaje

El contrato de concesión establece la instalación de una única estación de peaje en Lamaní, Comayagua, con tarifas que, en el caso de los vehículos pesados, superarían el doble de las que se cobran actualmente en las casetas de la CA-5 Norte. Por ejemplo, los vehículos livianos pagan 22 lempiras por caseta en la CA-5 Norte, mientras que en el Canal Seco pagarían 31 lempiras, según las estimaciones de Covi-H, una diferencia de nueve lempiras. El mayor impacto recaería en el transporte pesado. Los vehículos de dos ejes, que actualmente pagan 90 lempiras en la CA-5 Norte, tendrían que desembolsar 191 lempiras en el Canal Seco, es decir, 101 lempiras adicionales.

Para los vehículos de tres ejes, la tarifa pasaría de 134 a 287 lempiras, lo que representa un incremento de 153 lempiras. En el caso de los vehículos de cuatro ejes, el cobro aumentaría de 179 a 382 lempiras, una diferencia de 203 lempiras. Los camiones de cinco ejes, que actualmente pagan 224 lempiras, tendrían que cancelar 478 lempiras en Lamaní, es decir, 254 lempiras más. Las unidades de seis ejes enfrentarían el mayor incremento: mientras en Zambrano pagan 269 lempiras, en el Canal Seco tendrían que desembolsar 574 lempiras, una diferencia de 305 lempiras.