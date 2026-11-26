Tegucigalpa. Un aumento millonario en el presupuesto de la Secretaría de Salud (SESAL) no se ha traducido en una mejor atención para los hondureños. Así lo revela un informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que advierte que, mientras los recursos económicos y la cantidad de empleados crecieron, las atenciones médicas en los centros públicos disminuyeron considerablemente.
El estudio, denominado “Del desorden al mérito”, detalla que el presupuesto de Salud pasó de 14,742 millones de lempiras en 2019 a 31,397 millones en 2026, un incremento del 113%. Sin embargo, las atenciones de primer y segundo nivel bajaron de 18.6 millones en 2019 a 10.5 millones en 2024, lo que representa una reducción de 8.1 millones.
La investigación también señala que el gasto destinado al recurso humano aumentó 169%, mientras que la planilla pasó de 26,340 empleados en 2021 a 42,386 en abril de 2026. Pese a este crecimiento, la organización advierte que uno de cada tres trabajadores de la SESAL desempeña funciones administrativas, lo que refleja un desequilibrio en la distribución del personal que atiende directamente a los pacientes.
Detectan irregularidades en la ubicación de empleados
Como parte de la investigación, voluntarios de la ASJ visitaron sin previo aviso 126 establecimientos de salud en 10 departamentos. En los 76 centros que entregaron información completa, encontraron que 726 de los 1,993 trabajadores registrados en planilla, equivalente al 36%, no estaban en el establecimiento donde aparecían asignados.
Además, la organización cuestionó la falta de información pública sobre los criterios utilizados para contratar personal. Según el informe, 15,406 empleados ingresaron durante la administración de Xiomara Castro y otros 12,510 durante el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández.
“El problema de la salud pública también se relaciona en la forma cómo se contrata y dónde se ubica al personal; cada lempira que se paga sin que se traduzca en atención es un paciente que se queda sin servicio”, expresó Blanca Munguía, directora de Salud de la ASJ.
Ante estos hallazgos, la organización recomendó a la Secretaría de Salud transparentar las contrataciones, actualizar los registros de personal y reubicar a los trabajadores en los establecimientos donde más se necesitan. También pidió investigar por qué disminuyeron las atenciones médicas pese al aumento del presupuesto y de la planilla.