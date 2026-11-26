Tegucigalpa. Un aumento millonario en el presupuesto de la Secretaría de Salud (SESAL) no se ha traducido en una mejor atención para los hondureños. Así lo revela un informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que advierte que, mientras los recursos económicos y la cantidad de empleados crecieron, las atenciones médicas en los centros públicos disminuyeron considerablemente.

El estudio, denominado “Del desorden al mérito”, detalla que el presupuesto de Salud pasó de 14,742 millones de lempiras en 2019 a 31,397 millones en 2026, un incremento del 113%. Sin embargo, las atenciones de primer y segundo nivel bajaron de 18.6 millones en 2019 a 10.5 millones en 2024, lo que representa una reducción de 8.1 millones.

La investigación también señala que el gasto destinado al recurso humano aumentó 169%, mientras que la planilla pasó de 26,340 empleados en 2021 a 42,386 en abril de 2026. Pese a este crecimiento, la organización advierte que uno de cada tres trabajadores de la SESAL desempeña funciones administrativas, lo que refleja un desequilibrio en la distribución del personal que atiende directamente a los pacientes.