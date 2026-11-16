Tegucigalpa, Honduras. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió que los recursos destinados a combatir la criminalidad en Honduras no están siendo distribuidos de manera que fortalezcan suficientemente la investigación criminal, una situación que podría dificultar la aplicación efectiva de las recientes reformas penales. Según un análisis presentado por la organización, apenas el 4 % de los fondos recaudados mediante la Tasa de Seguridad Poblacional se destina a investigación criminal, mientras que más de la mitad del presupuesto se concentra en gastos de alimentación y alquiler de vehículos. El informe señala que durante 2026 se recaudaron 5,882 millones de lempiras a través de este mecanismo. Sin embargo, la Dirección de Investigación e Inteligencia mantiene una asignación de 215 millones de lempiras, la misma cantidad que recibió en 2025, pese al incremento de los ingresos.

Otro de los aspectos señalados por la ASJ es que el Ministerio Público aparece sin una asignación de recursos provenientes del fideicomiso para este año, aunque la Ley de Seguridad Poblacional lo contempla entre las instituciones beneficiarias. En contraste, la Secretaría de Defensa Nacional aumentó su presupuesto procedente de la Tasa de Seguridad en un 81 %, al pasar de 742 millones de lempiras en 2025 a 1,344 millones en 2026. Por su parte, la Secretaría de Seguridad concentra cerca de 2,900 millones de lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante este panorama, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, cuestionó la distribución de los fondos y señaló que estos deberían fortalecer las capacidades del Estado para investigar los delitos y llevar a los responsables ante la justicia.