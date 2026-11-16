San Pedro Sula, Honduras. El nombramiento de un ingeniero industrial como jefe del departamento de Farmacia del Hospital Mario Catarino Rivas ha generado cuestionamientos del Colegio de Químico-Farmacéuticos de Honduras (CQFH), que considera que este cargo debe estar bajo la responsabilidad de un profesional especializado en ciencias farmacéuticas. La controversia surgió luego de que la doctora Helen Sánchez fuera separada de las funciones que desempeñaba como jefa de Farmacia del centro hospitalario, decisión que, según explicó, le fue comunicada el pasado miércoles. En su lugar fue designado el ingeniero industrial Esdras Reyes Castro. Sánchez manifestó su preocupación por la designación, al considerar que la dirección de una farmacia hospitalaria requiere conocimientos especializados sobre medicamentos, dosificaciones, prescripciones, sustancias controladas y tratamientos oncológicos. "No es tanto que me hayan movido por cuestiones administrativas, por cuestiones políticas. Es más porque la persona que pusieron en el puesto, en el cargo, es un ingeniero", señaló.

La doctora sostuvo que la administración de una farmacia hospitalaria no se limita a funciones administrativas, debido a que involucra el manejo y control de medicamentos que requieren conocimientos técnicos y científicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Colegio de Químico-Farmacéuticos cuestiona designación

La preocupación también fue expresada por la Junta Directiva del Colegio de Químico-Farmacéuticos de Honduras, mediante un comunicado emitido el pasado 13 de noviembre de 2026. En el pronunciamiento, el gremio manifestó su preocupación por la designación y señaló que la jefatura de Farmacia constituye una responsabilidad técnica, científica, clínica y regulatoria que requiere formación especializada en ciencias farmacéuticas.

El colegio explicó que los servicios farmacéuticos hospitalarios tienen responsabilidades que van más allá de las labores administrativas, entre ellas la farmacovigilancia, la programación y gestión de medicamentos, el control de inventarios y la promoción del uso racional de antibióticos y medicamentos biológicos. Asimismo, reconoció que las autoridades hospitalarias tienen facultades administrativas para realizar nombramientos, pero advirtió que estas decisiones deben responder a criterios de formación académica, idoneidad y competencia profesional.

Gremio asegura que Helen Sánchez no tiene funciones asignadas

La doctora María Mercedes Ortega, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Químico-Farmacéuticos de Honduras, cuestionó la decisión de las autoridades hospitalarias y consideró que la responsabilidad de dirigir el departamento debe recaer en un profesional de Química y Farmacia. "Han tomado una decisión de forma irresponsable, porque no han, ponga atención, reparado que como jefe de un departamento de farmacia no pueden poner a un ingeniero como responsable de una actividad tan delicada como es la farmacia, donde lo que se manejan son medicamentos responsables de la salud de las personas que asisten al centro" manifestó Ortega. La representante del gremio reconoció que las autoridades administrativas tienen facultades para remover personal, pero sostuvo que la persona que asuma la jefatura debe contar con la formación profesional correspondiente.

"Lo que nosotros exigimos, está bien, reconocemos las facultades de la administración de remover algún personal. Pero en su puesto debe de quedar una doctora en química y farmacia porque es la responsable del carácter técnico y científico y regulatorio que requiere ese cargo", expresó. Ortega también cuestionó la explicación institucional de que el ingeniero Reyes Castro no sustituiría las funciones técnicas del personal farmacéutico. Según relató, después de que el hospital emitiera su nota aclaratoria, las profesionales que estaban bajo la responsabilidad de Sánchez recibieron una comunicación interna en la que se identificaba al ingeniero como jefe de Farmacia. "Él dice que no se le está quitando el puesto de jefe a la doctora. Pero le voy a decir, posterior a eso, las colegas que estaban bajo la responsabilidad de la doctora Sánchez reciben una comunicación donde dice: "El jefe de farmacia es el señor, el señor ingeniero", afirmó.

Al ser consultada sobre la situación laboral de Helen Sánchez, Ortega indicó que la doctora continúa trabajando en el hospital, pero que no ha recibido nuevas responsabilidades ni una carta de despido.

"La doctora todavía no se le han asignado responsabilidades" señaló. La representante del colegio reiteró el llamado a las autoridades hospitalarias para que revisen la designación y tomen en cuenta los requisitos profesionales que, a criterio del gremio, exige la jefatura.

Hospital explica funciones del nuevo jefe de Farmacia

Ante los cuestionamientos del gremio, las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas emitieron una nota aclaratoria el pasado 14 de noviembre de 2026, en la que explicaron los motivos de la designación del ingeniero industrial Esdras Reyes Castro.

Según el documento, su incorporación responde a la necesidad de fortalecer y optimizar los procesos administrativos y logísticos del servicio de Farmacia, particularmente en las áreas de abastecimiento, almacenamiento, distribución y control de inventarios de medicamentos e insumos médicos. El hospital aclaró que el nombramiento no sustituye las funciones técnicas y profesionales del personal químico-farmacéutico y que se mantiene la figura del profesional farmacéutico responsable de la regencia de cada farmacia. Hasta hoy, las autoridades del Hospital no han querido manifestarse ni dar declaraciones en relación al tema.

Esperan respuesta sobre los cuestionamientos

Por su parte, Helen Sánchez indicó que hasta el momento no ha recibido una explicación directa del director del hospital sobre la decisión. Explicó que únicamente recibió la notificación de su destitución y que le consultaron si estaba interesada en ocupar otro puesto dentro del área de Farmacia.