San Pedro Sula, Honduras. "No es a cualquiera que Dios le da estos retos, pero son una bendición". Con esas palabras, Joselyn Hernández describe la llegada de sus trillizos, tres pequeños que han cambiado la vida de su familia y que, tras nacer prematuramente, permanecen bajo atención médica en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula. La historia de Joselyn está marcada por la sorpresa, la preocupación y, sobre todo, la esperanza. El pasado 12 de noviembre dio a luz a tres bebés que llegaron antes de lo esperado y que necesitaron atención especializada debido a complicaciones respiratorias relacionadas con su nacimiento prematuro. Jeremías, Sara y Mariah Álvarez son los nombres que la familia compartió inicialmente para identificar a los pequeños. Según los datos proporcionados, por su progenitores, nacieron con pesos de 1,840, 1,840 y 1,580 gramos, respectivamente.

El estado de salud de los trillizos

El doctor Gamaliel Ferrufino, pediatra neonatólogo del Hospital Mario Catarino Rivas, explicó que los tres bebés permanecen delicados debido a su bajo peso al nacer y a las complicaciones respiratorias asociadas con la prematurez.

De acuerdo con el especialista, al momento de la entrevista, en exclusiva para LA PRENSA, el primero y el segundo trillizo se encuentran estables y reciben asistencia mediante cánulas de alto flujo. El tercero permanecía conectado a un sistema de ventilación mecánica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sobre la evolución de este último, Ferrufino explicó que el equipo médico tenía previsto reducir gradualmente la sedación y el apoyo inotrópico, con la intención de retirarle la ventilación mecánica al día siguiente, si su condición lo permitía. "El trillizo número tres está actualmente con un sistema de ventilación mecánica con plan, se ira bajando un poquito a la sedación de morfina, quitandole también su apoyo inotrópico y extubarlo mañana, si Dios permite", detalló.

El médico también señaló que los tres bebés estan recibiendo alimentación, aunque advirtió que su condición todavía requería vigilancia especializada. "Siempre nosotros le explicamos a los papás, que todos los bebés que están aquí son sumamente delicados. Por su bajo peso al nacer, por su patología de base, por su misma dificultad respiratoria", manifestó. Ferrufino aclaró que, aunque los signos vitales de los pequeños se encuentran dentro de los parámetros que el equipo médico considera normales, podían presentar complicaciones durante su hospitalización. El especialista explicó que no existe un tiempo exacto para determinar cuándo podrán recibir el alta médica, pues dependerá de la evolución individual de cada bebé. Entre los criterios que deben cumplir están alimentarse por succión, no presentar indicios de infección y mantener una condición respiratoria que les permita alimentarse sin complicaciones.

En el caso del bebé de menor peso, indicó que debe alcanzar al menos los 1,800 gramos. También mencionó que el equipo médico debe realizar estudios complementarios para evaluar su condición. Ferrufino señaló que la prematurez constituye el principal factor de riesgo, debido a que órganos como los pulmones, los riñones y el corazón todavía se encuentran en proceso de desarrollo. "La estancia va a depender de la evolución de los mismos. Porque nosotros podemos tener un plan, pero muchas veces pueden tener intolerancia alimentaria, su dificultad respiratoria se puede complicar", explicó.

El primer encuentro con sus bebés

La joven madre Joselyn Hernández, tuvo este día el primer encuentro con una de sus pequeñas en la sala Neonatología del Hospital Mario Catarino Rivas, realizando contacto piel con piel, mientras continúa acompañándolos durante su recuperación.

Para ella, cada momento cerca de sus hijos representa una alegría que durante días esperó con ilusión. En entrevista con LA PRENSA, la madre relató que este encuentro fue especialmente significativo, pues es la primera vez que podía tener en brazos a una de sus pequeñas.

"Valió la pena, me siento muy alegre. De hecho, a ella es primera vez que la estoy chineando", expresó emocionada. Joselyn también agradeció a Dios por la llegada de sus tres hijos y por la evolución que han mostrado desde su nacimiento.

Una sorpresa que multiplicó la familia

La llegada de los trillizos fue una noticia inesperada para Joselyn y su esposo, Franklin Álvarez. La pareja inicialmente había recibido la noticia de que esperaba gemelos, pero durante una revisión realizada cuando tenía cinco semanas de embarazo descubrieron que en realidad serían tres bebés. La sorpresa vino acompañada de muchas preguntas y preocupaciones, especialmente por los gastos y los cambios que representaría recibir a tres recién nacidos.

"Al principio uno piensa en los gastos y todo lo que se viene. Uno se prepara para un bebé, nunca se prepara para tres", contó Joselyn al recordar cómo recibió la noticia. Sin embargo, con el paso de los días, la familia fue asimilando la noticia y aprendió a mirar la llegada de los pequeños como una bendición. La pareja ya tiene otros dos hijos, un niño de 10 años y una niña de seis, por lo que con los trillizos su familia creció a cinco pequeños.

Piden apoyo para permanecer cerca de sus hijos

Detrás de la alegría de tener a sus tres bebés también existe una preocupación económica. Joselyn y su esposo son originarios Arizona, Atlántida y deben permanecer cerca del hospital mientras los recién nacidos continúan bajo atención médica.

La madre explicó que su esposo ha sido uno de sus principales apoyos durante este proceso. Sin embargo, la familia ha tenido que enfrentar gastos adicionales y se sostiene principalmente con el salario de él. Por esa razón, solicitan la solidaridad de la población para cubrir sus necesidades y conseguir insumos para los pequeños. Joselyn también busca permanecer en el albergue del hospital, una alternativa que le permitiría estar cerca de sus hijos sin tener que realizar largos desplazamientos.

Mientras espera que sus pequeños continúen recuperándose, la madre mantiene la esperanza de poder llevarlos pronto a casa y comenzar una nueva etapa junto a sus cinco hijos.

Para ayudar a los trillizos Las personas que deseen colaborar con esta familia pueden comunicarse al teléfono 3347-8282, número proporcionado por Joselyn durante la entrevista.