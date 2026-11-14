Dos de los trillizos prematuros permanecen delicados en el Catarino Rivas; madre está estable

San Pedro Sula, Honduras. Dos de los tres trillizos que nacieron prematuramente el pasado 12 de noviembre, originarios de Mezapa, Atlántida, permanecen en condición delicada, pero estables dentro de su estado clínico, mientras reciben atención médica especializada en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula. El centro asistencial informó que los recién nacidos permanecen bajo vigilancia del equipo médico de Neonatología, debido a las complicaciones asociadas con su nacimiento prematuro. Aunque su condición requiere cuidados especiales, los médicos mantienen la atención permanente para favorecer su evolución. Una de las bebés, del sexo femenino, nació con un peso de 1,840 gramos y permanece intubada, por lo que recibe asistencia respiratoria y atención especializada. Su estado es delicado, aunque se mantiene estable dentro de su condición clínica.

Por su parte, uno de los bebés del sexo masculino también necesita apoyo para respirar y recibe soporte mediante una cánula de alto flujo, un dispositivo que permite suministrar oxígeno a través de la nariz. El tercer recién nacido también permanece bajo los cuidados del personal médico del hospital, que mantiene vigilancia sobre su evolución. El centro asistencial no detalló mayores complicaciones relacionadas con su estado de salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El equipo multidisciplinario de Neonatología brinda atención continua a los tres pequeños, tomando en cuenta que los bebés prematuros requieren cuidados especiales para favorecer el desarrollo de sus órganos y prevenir complicaciones durante sus primeros días de vida.