Crimen perverso: en su cumpleaños, piden justicia para director asesinado en colegio de Cofradía

La ausencia del profesor y director Víctor Fiallos Paz volvió a sentirse entre quienes lo conocieron y compartieron con él en las aulas. En la fecha en que estaría cumpliendo 61 años, alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad educativa lo recordaron con decenas de mensajes, felicitaciones hasta el cielo y un reclamo que sigue presente: justicia por su asesinato.