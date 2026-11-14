Crimen perverso: en su cumpleaños, piden justicia para director asesinado en colegio de Cofradía

La ausencia del profesor y director Víctor Fiallos Paz volvió a sentirse entre quienes lo conocieron y compartieron con él en las aulas. En la fecha en que estaría cumpliendo 61 años, alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad educativa lo recordaron con decenas de mensajes, felicitaciones hasta el cielo y un reclamo que sigue presente: justicia por su asesinato.
A través de las redes sociales, personas que conocieron al docente compartieron fotografías, recuerdos y palabras de agradecimiento por su labor como educador. Los mensajes destacaron su calidad humana, sus enseñanzas y la disposición que, según quienes lo recuerdan, tenía para ayudar a los demás.
"Feliz cumpleaños profe hasta el cielo, siempre lo voy a recordar como una persona muy especial. Gracias por sus consejos y enseñanzas. Gran maestro, perdió Honduras", escribió una persona que expresó su tristeza por la muerte del director.
Otros mensajes reflejaron la indignación que todavía provoca el crimen. "Dios hará justicia y terminarán peor los que le quitaron la vida", manifestó otro usuario, quien aseguró que Fiallos no era una persona que ignorara las necesidades ajenas, sino que buscaba la manera de apoyar a quienes necesitaban ayuda.
En ese mismo mensaje, recordó el papel que desempeñó el docente para conseguir que se oficializara el colegio de Brisas del Valle, un logro que permitió ampliar las oportunidades educativas para muchos jóvenes de la zona. "No se merecía esa muerte", expresó, al señalar que su legado permanece entre quienes recibieron su apoyo.
El asesinato de Víctor Fiallos conmocionó a la comunidad educativa de Cofradía, Cortés. El director fue encontrado sin vida en su oficina del Instituto Polivalente Brisas del Valle, en un caso que inicialmente generó sospechas sobre un posible suicidio, pero que posteriormente dio un giro tras las investigaciones policiales.
La Policía Nacional determinó que se trataba de un homicidio. Según las primeras diligencias, los responsables habrían ingresado al centro educativo después de saltar el muro perimetral, intimidaron al docente y le provocaron múltiples heridas con arma blanca. Los investigadores también encontraron indicios de que la escena habría sido alterada para simular un suicidio.
Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue una carta encontrada junto al cuerpo del profesor. El subcomisionado César Ruiz explicó que el escrito habría sido colocado con la intención de desviar las investigaciones y hacer creer que se trataba de un suicidio. El documento quedó bajo análisis como parte de las diligencias forenses.
Las pesquisas también contemplaban una posible relación entre el asesinato del director y la muerte de una estudiante del mismo centro educativo, ocurrida 24 horas antes. Esta línea de investigación generó nuevas interrogantes sobre lo sucedido en el colegio, aunque las autoridades señalaron que las hipótesis debían ser verificadas mediante los análisis correspondientes.
Mientras tanto, en las redes sociales continúan apareciendo mensajes de personas que lamentan la muerte del docente y destacan la huella que dejó en sus estudiantes. Para muchos, Fiallos no solamente fue el director del centro educativo, sino también un maestro que brindó orientación, consejos y apoyo a quienes lo necesitaron.
En el cumpleaños que ya no pudo celebrar, las felicitaciones hasta el cielo se mezclaron con fotografías, recuerdos y palabras de agradecimiento. Sin embargo, entre las expresiones de cariño también se repitió una exigencia: que las autoridades esclarezcan el asesinato y que los responsables respondan ante la justicia.
La comunidad educativa mantiene vivo el recuerdo de Víctor Fiallos, mientras su muerte sigue siendo motivo de dolor e indignación entre quienes lo conocieron. A sus 61 años, que estaría celebrando, su nombre vuelve a aparecer en decenas de mensajes, esta vez no solo para felicitarlo, sino para recordar que todavía esperan respuestas sobre el crimen que le arrebató la vida.