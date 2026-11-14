¿Por qué llegan frentes fríos a Centroamérica desde noviembre?

San Pedro Sula, Honduras. El primer frente frío de la temporada ingresó a Honduras la noche de viernes con menos fuerza de la esperada, pero se prevé que provocará cambios en las condiciones del tiempo, con descenso leve de las temperaturas, lluvias y vientos acelerados, principalmente en la zona norte del país.

¿Pero cuál es la causa de los frentes fríos en esta temporada del año? De acuerdo con estudios meteorológicos disponibles en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), entre noviembre y febrero Centroamérica recibe incursiones de aire frío procedentes de Norteamérica. Según la NOAA, la causa principal es la inclinación de 23.5 grados del eje terrestre. Durante el otoño y el invierno, el hemisferio norte recibe menos radiación solar directa y tiene días más cortos y noches más largas. Esto favorece el enfriamiento progresivo del suelo y del aire, especialmente en Canadá y el norte de Estados Unidos. Las masas de aire frío que se forman en esas regiones pueden avanzar hacia el sur, impulsadas por sistemas de alta presión y cambios en la circulación atmosférica. Algunas alcanzan México, atraviesan el golfo de México y llegan hasta Centroamérica, provocando descensos de temperatura, vientos y lluvias. Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que el fenómeno comenzará a influir en el territorio nacional durante las últimas horas de este viernes, mientras que sus efectos se sentirán con mayor intensidad durante la madrugada y el amanecer del sábado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Cortés y Atlántida figuran entre las zonas donde se esperan lluvias importantes y condiciones más frías. En la zona norte, las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad en las zonas altas de El Merendón. Además, sectores del norte de la ciudad, como Juan Ramón Molina, los alrededores de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Armenta y El Zapotal, podrían experimentar lluvias y chubascos fuertes y continuos. El especialista también advirtió sobre la posibilidad de vientos acelerados y temperaturas frías en la capital industrial, por lo que recomendó a la población tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.

Estas colonias de San Pedro Sula podrían sufrir inundaciones

Uno de los principales riesgos asociados al ingreso del frente frío es la posibilidad de inundaciones urbanas en distintos puntos de San Pedro Sula.

López mencionó que entre los sectores que podrían registrar afectaciones moderadas figuran el bulevar Juan Pablo II, la colonia Satélite y Cabañas. También advirtió sobre posibles problemas en la zona norte, particularmente en el sector de Fesitranh, debido a las condiciones que suelen presentarse en los canales de distribución de aguas lluvias durante el ingreso de frentes fríos. Ante este panorama, Copeco mantiene el monitoreo del fenómeno y no descarta emitir boletines informativos o algún tipo de alertamiento si las condiciones meteorológicas empeoran.

El meteorólogo hizo un llamado a las familias para que adopten medidas preventivas, especialmente con los recién nacidos y los adultos mayores, quienes deben mantenerse abrigados ante el descenso de las temperaturas. También recomendó enviar a los menores a los centros educativos con ropa adecuada para protegerlos de las condiciones frías. López advirtió que durante noviembre y diciembre podrían presentarse fenómenos fríos con mayor frecuencia, por lo que pidió a la población prepararse ante los cambios bruscos del tiempo, que pueden favorecer las afecciones respiratorias.

Ríos Ulúa y Chamelecón se mantienen en niveles de seguridad

En cuanto a los niveles de los principales ríos de la zona norte, el funcionario detalló que el río Ulúa se encontraba en 1.20 metros, mientras que el Chamelecón registraba cerca de 50 centímetros.

Aunque se prevé un leve incremento en sus niveles debido a las precipitaciones, aseguró que ambos permanecían dentro de los parámetros de seguridad y que, por el momento, no representaban motivo de alarma. Asimismo, destacó el trabajo coordinado entre Copeco, la Alcaldía de San Pedro Sula, la Unidad de Gestión de Riesgos, la Gerencia de Infraestructura, del Cuerpo de Bombero y las Fuerzas Armadas para atender posibles emergencias. Como parte de estas acciones, mencionó que durante la semana se realizaron trabajos de asistencia en el sector de las Ocho de Córdobas, donde se utilizó una bomba achicadora para apoyar a los habitantes.

lluvias y temperaturas de hasta 22 grados

Para este viernes, el pronóstico meteorológico de Copeco para el departamento de Cortés contempla una temperatura máxima de 31 grados Celsius y una mínima de 22 grados, con una precipitación estimada de 20 milímetros y condiciones lluviosas.