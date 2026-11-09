Honduras recibirá el primer frente frío de la temporada este viernes

San Pedro Sula, Honduras. Honduras se alista para un cambio en las condiciones climáticas con la llegada del primer frente frío de la temporada, cuyo ingreso al territorio nacional está previsto para la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026, según las proyecciones del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el fenómeno provocará lluvias intermitentes en diferentes regiones del país, principalmente en la zona norte, además de un descenso en las temperaturas que podría generar un ambiente más fresco durante los próximos días.

Antes de la llegada del sistema frontal, las condiciones climáticas estarán marcadas por la influencia de los vientos del noreste, que transportarán humedad desde el mar Caribe y favorecerán la formación de nubosidad, lluvias y lloviznas en distintos sectores del territorio hondureño.