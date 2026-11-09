Honduras recibirá el primer frente frío de la temporada este viernes

San Pedro Sula, Honduras. Honduras se alista para un cambio en las condiciones climáticas con la llegada del primer frente frío de la temporada, cuyo ingreso al territorio nacional está previsto para la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026, según las proyecciones del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el fenómeno provocará lluvias intermitentes en diferentes regiones del país, principalmente en la zona norte, además de un descenso en las temperaturas que podría generar un ambiente más fresco durante los próximos días.
Antes de la llegada del sistema frontal, las condiciones climáticas estarán marcadas por la influencia de los vientos del noreste, que transportarán humedad desde el mar Caribe y favorecerán la formación de nubosidad, lluvias y lloviznas en distintos sectores del territorio hondureño.
Para el martes y miércoles se esperan precipitaciones en varias regiones, especialmente en el norte, mientras que el jueves la presencia de una vaguada prefrontal podría generar lluvias y chubascos en sectores del noroccidente, centro y sur del país.
Según las proyecciones de Cenaos, el viernes continuará la influencia de este sistema durante las primeras horas del día, pero por la tarde se prevé el ingreso del frente frío, que dejará lluvias intermitentes en la región norte y precipitaciones de menor intensidad en otras zonas, con excepción del sur.
Uno de los principales efectos será el descenso de las temperaturas, especialmente en las regiones que recibirán directamente la influencia de las masas de aire frío.
Con este fenómeno comienza el período de mayor incidencia de frentes fríos en Honduras, una temporada que se extiende generalmente desde noviembre hasta marzo del próximo año.
Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse pendiente de los pronósticos y comunicados oficiales de las autoridades meteorológicas, debido a que las condiciones podrían presentar variaciones conforme se acerque el ingreso del sistema frontal.