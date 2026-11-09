En Congreso móvil analizarán inversión millonaria para obras en el valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras. Para que San Pedro Sula salga del rezago en infraestructura y se inviertan los L1,500 millones anunciados por el Gobierno, es necesario que el Congreso Nacional dé luz verde a los proyectos y que los recursos se incluyan en el Presupuesto General de la República. Tal como lo informó LA PRENSA en exclusiva durante el Foro de Infraestructura 2026, Aníbal Ehrler, ministro de Infraestructura y Transporte, quién fue uno de los ponentes expuso los principales desafíos que frenan la competitividad en el valle de Sula y por ende San Pedro Sula: la vulnerabilidad hidráulica, las inundaciones, el deterioro y la capacidad insuficiente de la infraestructura. El valle de Sula es una de las regiones que recibirá una inyección millonaria e histórica por ser el principal motor económico del país. Además, constituye un punto de conexión entre corredores viales, conecta la producción nacional con Puerto Cortés y tiene una alta exposición a las inundaciones. Sólo para San Pedro Sula se contemplan L1,500 millones.

Durante su presentación, Ehrler expuso las 25 intervenciones que se realizan actualmente en el valle de Sula. Algunas beneficiarán directamente a la capital industrial y todas requieren presupuesto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El anuncio fue bien recibido por diversos sectores y cobra relevancia porque es uno de los temas que estarán en la agenda del Congreso Nacional Móvil, que se realizará el martes 10 y miércoles 11 de noviembre en San Pedro Sula. La agenda legislativa comenzará a las 2:00 pm, con la presentación de decretos e iniciativas remitidas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura relacionadas con proyectos de infraestructura. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que se trata de una millonaria inyección de recursos para transformar la infraestructura del Valle de Sula y la capital industrial durante el período 2027-2028. La aprobación de las obras es uno de los temas incluidos en la agenda de las sesiones de este martes y miércoles, dijo Zambrano. El titular del Legislativo anunció que el Congreso tiene previsto aprobar una serie de decretos dirigidos al desarrollo del departamento de Cortés, con proyectos de infraestructura cuya inversión alcanzaría miles de millones de lempiras. Aunque todavía no precisó la cantidad, aseguró que el monto será establecido y cuantificado durante este martes.

"Los proyectos de infraestructura que se van a aprobar son proyectos millonarios, estamos hablando que para el año 2027-28 andará un promedio de miles de millones de lempiras que ya mañana vamos a establecer y cuantificar el monto", expresó. Zambrano sostuvo que las inversiones representarían un respaldo importante para el departamento y aseguró que se trata de iniciativas de desarrollo que, según sus palabras, Cortés no había visto antes.

Presupuesto del 2027 esperado en la zona norte

Durante la sesión, la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional tiene previsto iniciar en San Pedro Sula la aprobación del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027 entre el 14 y el 19 de diciembre, luego de concluir el proceso de socialización y construcción de consensos con las diferentes bancadas. La jornada legislativa se realizará en el gimnasio municipal de San Pedro Sula, ubicado en la salida sur, a partir de las 2:00 pm. Desde este lunes comenzaron los preparativos para recibir a los diputados hondureños. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ya se encuentra en la capital industrial y manifestó que conversó con los jefes de bancada para buscar los acuerdos necesarios para aprobar el presupuesto. "Tenemos que los consensos necesarios para que el presupuesto se pueda aprobar entre la semana del 14 al 19 de diciembre", expresó, al señalar que la intención es evitar que su aprobación se postergue hasta el próximo año. Como parte de sus actividades previas al Congreso Móvil, Zambrano visitó centros educativos y se reunió con profesionales del derecho para dialogar sobre reformas legislativas. El proceso de socialización permitirá discutir las prioridades del Presupuesto 2027, con énfasis en infraestructura, seguridad, salud y educación, así como en los proyectos de inversión que se ejecutarán en los diferentes departamentos del país durante el próximo ejercicio fiscal. El presidente del Congreso Nacional reiteró el compromiso del Legislativo de aprobar el Presupuesto General antes de que finalice el año, garantizando que el Estado cuente con el instrumento financiero necesario para operar desde el 1 de enero de 2027. Asimismo, la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional sostendrá una reunión con el sector empresarial de la zona norte para revisar aspectos relacionados con el Presupuesto General de la República, particularmente en materia de inversión e infraestructura. El encuentro será liderado por Emilio Hernández Hércules, secretario de Finanzas, y Mario Pérez, diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. El propósito es generar un espacio de diálogo e intercambio de planteamientos sobre las prioridades de inversión en el país.

Sector empresarial respalda la inversión

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, manifestó que ve con mucho optimismo los anuncios de inversión del Gobierno para San Pedro Sula y el Valle de Sula. "Son obras necesarias y prioritarias para atender los problemas de infraestructura, mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad logística y reducir la vulnerabilidad de nuestra ciudad ante las inundaciones", dijo. El empresario manifestó que espera que estos anuncios se traduzcan en proyectos concretos y que su ejecución se convierta en una realidad. "San Pedro Sula y la zona norte son motores fundamentales de la economía hondureña, generan una importante actividad productiva, empleo, inversión y una significativa contribución a los ingresos del Estado". Por ello, se consideró necesario que ese aporte también se vea reflejado en una asignación presupuestaria e inversión pública acorde con su importancia económica y sus necesidades de desarrollo, manifestó el líder empresarial. "En la CCIC valoramos positivamente estas iniciativas y esperamos que se concreten oportunamente. Invertir en la infraestructura de San Pedro Sula es invertir en competitividad, desarrollo y mejores oportunidades para Honduras", concluyó.