Con 200 becas y L500,000 se estrena el Primero de Mayo como colegio técnico

San Pedro Sula, Honduras. Después de más de 50 años de funcionamiento, el Instituto Primero de Mayo, ubicado en la colonia Fesitranh, inicia una nueva etapa en su historia educativa al convertirse oficialmente en el Instituto Técnico Primero de Mayo, una transformación que busca fortalecer la formación profesional de los jóvenes y responder a las necesidades del sector industrial de la zona norte. El cambio, que se hará efectivo para el año lectivo 2027, fue oficializado durante una visita de autoridades gubernamentales, diputados del departamento de Cortés y representantes de la Dirección Departamental de Educación. El centro educativo, que cuenta con más de 2,000 estudiantes, culminó un proceso de aproximadamente dos años de gestiones legales y administrativas para concretar su conversión a instituto técnico. La directora del establecimiento, Miriam Castañeda, explicó que actualmente el instituto ofrece cinco modalidades educativas: Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Bachillerato Técnico Profesional en Informática con orientación en Robótica, Bachillerato Técnico Profesional en Electricidad, Bachillerato Técnico Profesional en Electrónica y Bachillerato Técnico Profesional en Robótica.

Con su transformación, la institución ampliará su oferta académica para 2027 con nuevas especialidades técnicas en Mecánica, Electricidad, Electrónica, Refrigeración y Soldadura, áreas vinculadas con la actividad industrial y productiva de San Pedro Sula y el valle de Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante la actividad, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció una donación de 500,000 lempiras para el Instituto Técnico Primero de Mayo, así como becas de 2,000 lempiras para cada uno de los 200 estudiantes reconocidos por su excelencia académica. Además, compartió con los alumnos y entregó medallas de reconocimiento a quienes sobresalieron por su rendimiento académico.

Los fondos serán destinados a la compra de herramientas y al acondicionamiento de los laboratorios de la carrera de robotica, con el propósito de dotar al instituto de los equipos y espacios necesarios para que los jóvenes desarrollen sus prácticas en las diferentes especialidades técnicas. La transformación también implicará ajustes en reorganización académica. Entre las modificaciones previstas está la carga de 40 horas semanales para los estudiantes de séptimo grado, como parte del nuevo enfoque de formación técnica. Asimismo, las autoridades del instituto prevén desarrollar reuniones informativas con los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso para explicar los cambios en los horarios, el reglamento interno y la nueva oferta educativa.

El proyecto responde a una demanda de la comunidad educativa de contar con una formación más vinculada a las exigencias del mercado laboral, especialmente en una ciudad cuya actividad económica está estrechamente relacionada con la industria, la manufactura y los servicios técnicos. El director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, confirmó la conversión del establecimiento y destacó la incorporación de nuevas oportunidades de formación técnica para los jóvenes.