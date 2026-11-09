Nasry Asfura viajará a EEUU para negociar con el FMI y Cuenta del Milenio

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará nuevamente a Estados Unidos para sostener reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Corporación del Desafío del Milenio y otros funcionarios estadounidenses. Fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron a La Prensa que el mandatario tiene previsto reunirse este jueves 12 de noviembre con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Durante el encuentro, Asfura planteará la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el organismo financiero internacional, luego del cierre del programa anterior, que representó para Honduras un desembolso de 120 millones de dólares. El gobernante estará acompañado por la canciller Mireya Agüero; el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos; y el ministro de Finanzas, Emilio Hércules. La agenda de la delegación hondureña también contempla reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Honduras busca fondos de la Cuenta del Milenio

Otro de los objetivos del viaje será dar seguimiento a las gestiones ante la Corporación del Desafío del Milenio para que Honduras pueda acceder a un nuevo compacto de financiamiento. Las conversaciones apuntan a una posible donación de entre 800 y 1,000 millones de dólares, recursos que representarían una oportunidad de financiamiento para el país.

Sin embargo, Honduras todavía no tiene asegurado el acceso a estos fondos. El pasado 4 de noviembre se conoció que el país aprobó 14 de los 22 indicadores evaluados por la Cuenta del Milenio, por lo que deberá esperar para conocer si cumple las condiciones para obtener el compacto. La delegación hondureña buscará avanzar en las conversaciones y conocer los pasos necesarios para concretar esta posibilidad de financiamiento.

Estados Unidos, el destino más visitado por Asfura

Con este desplazamiento, Nasry Asfura sumará 17 viajes internacionales desde que asumió la Presidencia a finales de enero de 2026. Su visita más reciente fue a Madrid, España, mientras que Estados Unidos se mantiene como el país que más ha visitado durante su gestión, con seis desplazamientos, incluido el que realizará esta semana.