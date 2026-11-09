Cae chef en la Sandoval Sorto y la acusan de distribuir droga para la MS

San Pedro Sula, Honduras. Una mujer de 39 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional, acusada del delito de tráfico de drogas, durante un operativo realizado en la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula. La detenida fue identificada como Wendy Lisseth Villanueva Mendoza, de 39 años, de oficio chef y originaria del departamento de Copán. Según las autoridades policiales, sería integrante activa del grupo delictivo organizado Mara Salvatrucha (MS-13).

De acuerdo con el informe policial, mediante labores de inteligencia se obtuvo información sobre la supuesta distribución y venta de sustancias ilícitas en ese sector de la ciudad. Según las autoridades, Villanueva Mendoza presuntamente aprovechaba su oficio como chef para realizar actividades relacionadas con la distribución y comercialización de drogas.