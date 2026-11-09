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Cae chef en la Sandoval Sorto y la acusan de distribuir droga para la MS

Según la Policía Nacional, Wendy Villanueva presuntamente aprovechaba su oficio como chef para realizar actividades ilícitas

Cae chef en la Sandoval Sorto y la acusan de distribuir droga para la MS

Wendy Lisseth Villanueva Mendoza, de 39 años, de oficio chef, es originaria del departamento de Copán, según revelaron las autoridades.

San Pedro Sula, Honduras. Una mujer de 39 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional, acusada del delito de tráfico de drogas, durante un operativo realizado en la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula.

La detenida fue identificada como Wendy Lisseth Villanueva Mendoza, de 39 años, de oficio chef y originaria del departamento de Copán. Según las autoridades policiales, sería integrante activa del grupo delictivo organizado Mara Salvatrucha (MS-13).

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De acuerdo con el informe policial, mediante labores de inteligencia se obtuvo información sobre la supuesta distribución y venta de sustancias ilícitas en ese sector de la ciudad.

Según las autoridades, Villanueva Mendoza presuntamente aprovechaba su oficio como chef para realizar actividades relacionadas con la distribución y comercialización de drogas.

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La captura fue ejecutada por agentes asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 (UMEP-7), mediante labores de patrullaje y seguimiento de información relacionada con el microtráfico.

Durante el procedimiento, los policías decomisaron 271 envoltorios de supuestas sustancias ilícitas, distribuidos en 47 envoltorios de presunta cocaína, 40 de supuesta marihuana y 184 de supuesta piedra crack.

El decomiso se realizó en la colonia Sandoval Sorto, lugar donde reside la sospechosa y donde se desarrolló la operación policial. Posteriormente, la mujer y los envoltorios decomisados fueron trasladados a una estación policial, donde se elaboró el expediente investigativo correspondiente.

La Policía Nacional informó que Wendy Lisseth Villanueva Mendoza fue puesta a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal por suponerla responsable del delito de tráfico de drogas.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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