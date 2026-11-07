Capturan a dos presuntos miembros de la MS-13 con droga y armas en Choluteca

Choluteca, Honduras. Dos supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante una operación de inteligencia en la aldea La Barranquilla, municipio de San Marcos de Colón, Choluteca, donde les decomisaron supuestas drogas, un arma de fuego y municiones. El operativo fue ejecutado por elementos del Cuarto Batallón de la PMOP, bajo el control operacional de la Fuerza de Tarea Lenca Sumpul y como parte de las operaciones de apoyo a la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC). Los detenidos son señalados preliminarmente por suponerlos responsables de los delitos de asociación terrorista, tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego. Sus identidades no fueron proporcionadas en el informe.

Durante el procedimiento, los militares decomisaron un paquete de aproximadamente una libra de supuesta marihuana, una bolsa con unos cinco gramos de la misma sustancia y 39 envoltorios que también contendrían esa droga. Además, encontraron 33 puntas transparentes con polvo blanco, supuesto clorhidrato de cocaína, así como una trituradora que tenía en su interior presunta marihuana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las evidencias también figura una pistola que tenía un proyectil en la recámara, 42 proyectiles calibre .25 y dos municiones calibre 9 milímetros, todas sin percutir. Asimismo, decomisaron nueve teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.

Dinero incautado