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Capturan a joven con envoltorios de cocaína, marihuana y crack en San Pedro Sula

Una joven de 24 años fue detenida en los bordos de Esquipulas, San Pedro Sula, con 71 envoltorios de supuesta marihuana, cocaína y crack durante un operativo policial

Capturan a joven con envoltorios de cocaína, marihuana y crack en San Pedro Sula

Yenni Andrea Pinto Rodríguez fue detenida por agentes motorizados.

San Pedro Sula, Cortés. Una joven de 24 años fue detenida por agentes de la Unidad Policial Motorizada durante un operativo en los bordos de la colonia Esquipulas, en San Pedro Sula, donde le decomisaron 71 envoltorios de supuestas sustancias ilícitas.

La detenida fue identificada como Yenni Andrea Pinto Rodríguez, a quien las autoridades señalan como presunta responsable del delito de tráfico de drogas. Su captura se produjo mediante labores de seguimiento y vigilancia desarrolladas por los agentes policiales en ese sector.

El procedimiento se ejecutó específicamente en los bordos de Esquipulas, a la altura de la salida hacia el segundo anillo periférico, donde los uniformados identificaron a la sospechosa y procedieron a requerirla.

Durante la intervención, los policías encontraron 24 envoltorios de supuesta marihuana, 24 bolsitas con polvo blanco, presunta cocaína, y otros 23 envoltorios que contenían supuesta piedra crack.

En total, las autoridades decomisaron 71 envoltorios con las tres sustancias, que, según el reporte policial, estaban preparados para su distribución.

Tras su captura, Yenni Andrea Pinto Rodríguez fue puesta a disposición de la Fiscalía de turno para continuar con el procedimiento legal correspondiente, mientras se le supone responsable del delito de tráfico de drogas.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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